O meia Wenderson teve um início dos melhores no América-RN. Contratado no fim da última semana pelo clube potiguar, o jogador já levantou um troféu pela nova equipe no domingo. Wenderson comentou o ótimo começo de trajetória.

"Não poderia ter sido melhor, realmente. Chegar já se sagrando campeão é algo muito especial. Vou me esforçar bastante para que a minha passagem pelo América seja a mais destacada possível" disse.

Wenderson entrou aos 23 minutos da segunda etapa no clássico contra o ABC, que valia o título do primeiro turno do estadual. O atleta afirmou que se sentiu bem em campo e se mostrou otimista quanto à sequência da temporada.

"Vinha treinando normalmente no meu ex-time e não senti nenhuma dificuldade do ponto de vista físico. Tenho certeza que a tendência é evoluir cada vez mais dentro da equipe" encerrou.