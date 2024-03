Foi da melhor maneira possível. O meio-campista Caio César estreou com o pé direito com as cores do CRB. Contratado após seis temporadas no futebol japonês, o novo camisa 6 do CRB foi acionado no segundo tempo do duelo com o ABC, fora de casa, pela Copa do Nordeste.

Em campo com a derrota parcial por 2×1, Caio César marcou justamente o gol que garantiu o ponto somado para a equipe regatiana. Recebendo do centroavante Anselmo Ramon, bateu de primeira sem chances para o goleiro. “Feliz demais pelo gol marcado, por termos corrido atrás, buscado esse ponto fora de casa. Estava me sentindo bem e pronto para minha estreia aqui pelo CRB. Todos me receberam bem demais e foi muito legal começar marcando, fazendo gol importante. Vamos trabalhar por mais”, disse o jogador, com mais de 170 jogos oficias no Japão.

O CRB agora troca a chave. Volta a focar no Alagoano. Neste fim de semana, tem a ida das semifinais diante do Murici, fora de casa. Caio César projeta o confronto. “Temos pouco tempo de um jogo para o outro e sabemos que está sendo assim. É se preparar ao máximo no pouco tempo de trabalho que teremos. É jogo grande, importante, então já estamos focando desde já e vamos fazer de tudo para conseguir um bom resultado para o CRB nessa primeira parte da semifinal”, finalizou o meio-campista

Neste sábado, às 16h, no estádio José Gomes da Costa, Murici e CRB medem forças pelo jogo de ida das semifinais do Alagoano 2024.