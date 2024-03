Após chegar ao fim a história de Everton Ribeiro com o Flamengo, a camisa número 7 ficou livre no clube para 2024. Ídolo da equipe, o atleta não renovou e acertou com o Bahia.

No Flamengo desde 2017, Everton Ribeiro fez história com a camisa sete. Foram 394 jogos, 46 gols, 61 assistências e 11 títulos, um dos capitães do elenco, peça fundamental nos últimos anos.

Para o seu lugar, não chegou nenhuma peça, já que Luiz Araújo herdou o número 7 e já estava no elenco. Porém, se espera que ele tenha uma temporada com maior protagonismo, já que agora é apontado como uma reposição a altura.

Inclusive, Luiz Araújo chega com uma camisa de peso no time.

“Muito feliz ser o novo 7 do Mengão, que era o Everton Ribeiro, um ídolo, de um cara que sou fã. Pude aprender muito com ele no Flamengo […] Pode ter certeza que vou honrar muito essa camisa”, disse Luiz Araújo à FlaTV.

Contratado do Atlanta United por 9 milhões de euros, Luiz Araújo chegou ao clube no meio da temporada passada. Em seu primeiro ano pelo clube, fechou 2023 com 26 jogos, três gols e uma assistência, praticamente entrando no decorrer de todos os jogos que participou. O jogador declara o amor ao clube e vontade de atuar desde sua apresentação.

Tite afirma querer revezamentos

Desde a pré-temporada, Tite mostrou que conta com Luiz Araújo para ser titular em seu time. Porém, o próprio treinador já deu declarações que pretende fazer revezamentos, até por isso conta com pelo menos dois atletas em condições de serem titulares em cada posição.

Até o momento, Luiz Araújo participou de seis jogos oficiais, todos pelo Campeonato Carioca. Apesar de não anotar gols, ele já contribuiu com três assistências e teve atuações interessantes, jogando aberto pela ponta direita.

O jogador foi titular em três oportunidades, enquanto entrou no decorrer dos jogos em outras três. A sua média é de 56 minutos disputados por jogo, com 1.8 finalizações, 87% de acerto nos passes e 3.2 dribles bem sucedidos.

