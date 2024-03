Na tarde deste domingo (10), o São Paulo venceu o Ituano pelo placar de 3 a 2, em jogo válido pela décima segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2024. Os gols da partida foram marcados por Ferreirinha, Luciano, Lucas e Zé Ricardo (2x). Com esta vitória o São Paulo está classificado para as quartas de final do Paulistão 2024, tendo feito o gol da classificação aos 98 minutos, com uma penalidade convertida por Lucas Moura.

O Tricolor Paulista fez um bom primeiro tempo, conseguindo criar boas chances de gol e terminou o primeiro tempo na frente, com o placar marcando 2 a 1, mas na segunda etapa, a equipe da capital optou por ter uma postura defensiva, e acabou sofrendo um gol no final da etapa e teve de ir com tudo ao ataque, e para a “sorte” do tricolor paulista, o atacante Juan sofreu um pênalti aos 98 minutos, que foi convertida pelo atacante Lucas, garantindo a vaga no mata-mata.

São Paulo marca duas vezes a larga na frente no primeiro tempo

Foto:Divulgação/São Paulo

Com as duas equipes precisando muito da vitória, a expectativa era de uma partida muito disputada e com muitas chances de gol criadas, tendo em vista que o São Paulo precisava se classificar e o Ituano lutando contra o rebaixamento.

E não demorou muito para a mesma se confirmar, logo nos primeiros minutos ambas as equipes foram ao ataque e conseguiram criar ótimas chances, o goleiro Rafael, recém convocado para a seleção brasileira, fez uma ótima defesa, em um chuta de curta distância, e evitou que o placar fosse aberto pelos donos da casa. E contrário ao lance mais perigoso da partida até o momento, aos 20 minutos da primeira etapa, Igor Vinicius recebeu uma bola pela lateral direita, e efetuou um ótimo cruzamento, na cabeça do seu companheiro Calleri, que seguindo sua característica, cabeçeou firme, para baixo, mas a bola ia parando nas mãos do goleiro Jefferson Paulino, até que o atacante Ferreirinha antes mesmo que o arqueiro pensasse em segurara a bola, acelerou e antecipou o movimento, e testou para o fundo da rede, placar aberto no Novelli Júnior e com classificação momentânea do tricolor paulista.

Se o cenário estava bom, para a tristeza da torcida tricolor, ele não se manteve por muito tempo, aos 27 minutos, em uma jogada semelhante a que gerou o gol da partida, o atacante do Galo de Itú, Vinicius acertou um bom cruzamento para seu companheiro Zé Carlos, que cabeçeou sem chances para o Rafael e empatando o duelo.

E chegando no último terço da primeira etapa, um fator externo ao duelo em Itú, ia eliminando o São Paulo do Paulistão 2024, no caso a equipe do São Bernardo marcou um gol e passava o tricolor na tabela, mas praticamente ao mesmo minuto em que a torcida visitante recebia essa péssima notícia, a equipe do São Paulo respondia em campo, e aos 36 minutos, o Xodó da torcida são-paulina, Luciano recebeu um passe dentro da área de Igor Vinícius, e sem pensar duas vezes, bateu firme, de chapa, sem chance para Paulino e colocando os visitantes na frente do placar novamente. Tal cenário foi mantido até o final e trazendo uma expectativa alta para a segunda etapa, tendo em vista que no momento, o São Paulo precisava manter a vitória para se classificar para o mata-mata.

São Paulo sofre penalidade nos últimos instantes e se classifica no sufoco

Foto:Divulgação/São Paulo

Ao contrário do que se imaginava da equipe do São Paulo, que voltou para o segundo tempo a frente no placar e tendo jogado melhor do que o seu adversários nos primeiros 45, a postura dos visitantes foi de segurar o resultado, Thiago Carpini optou por fazer duas substituições na equipe, tendo saído Calleri e Bobadilla, para as entradas de Michel Araujo e Juan, tais mexidas que mudaram um pouco a dinâmica da equipe tricolor.

E durante grande parte da segunda etapa a postura defensiva foi mantida pela equipe da capital, tentando se defender da melhor forma possível e explorando possíveis contra-ataques, mas criando pouquíssimas chances claras de gol. E para a surpresa da equipe de Thiago Carpini, quando o jogo parecia controlado, aos 89 minutos de partida, o Galo de Itú conseguiu encaixar uma jogada ofensiva, chegando a área do seu adversária, e após falha da mesma e um bate-rebate, a bola sobrou na entrada da grande área nos pés de Zé Carlos, que mandou uma bomba, que sem chance para o Rafael, “morreu” no ângulo superior esquerdo, e o São Paulo ia sendo eliminado do Paulistão 2024.

E com um grande desespero, pela primeira vez no segundo tempo, a equipe de Carpini decide ir ao ataque de todas as formas possíveis, pressionando muito seu adversário e tentando o gol a qualquer custo, mas a defesa da equipe do interior não dava vida fácil, e já no soar do apito final, com a torcida tricolor estando com uma agonia inexplicável, eis que Juan domina uma hola dentro da área, e Marlinho o derruba por trás, e o árbitro Raphael Klaus, com auxílio do VAR, não teve escolha, marcou penalidade máxima para o São Paulo.

E não poderia outro jogador ser escolhido para fazer a cobrança a não sr Lucas Moura, que com toda a sua experiência, bateu muito bem e classificou o São Paulo para as quartas de final do Paulistão 2024.

Classificados para o mata-mata

Grupo A : Santos e Portuguesa

Grupo B : Palmeiras e Ponte Preta

Grupo C : RB Bragantino e Inter de Limeira

Grupo D : São Paulo e Novorizontino

Próximos Compromissos

O Ituano com a sua eliminação e rebaixamento confirmado no Paulistão 2024, têm seu próximo compromisso marcado em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro - Série B, no dia 19 de Abril, em que enfrentará a equipe do da Chapecoense, na Arena Condá.

O São Paulo com a classificação para as quartas de final do Paulistão, volta a campo no próximo sábado (16), em que terá de enfrentar o Novorizontino, no Estádio do MorumBIS, às 21h.