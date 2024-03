No confronto entre Novorizontino e Portuguesa, realizado no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, neste domingo (10). O jogo foi válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2024, o Novorizontino venceu a Lusa e consegue a classificação. A equipe venceu por 2 a 0 em casa e, com a pontuação, enfrentará na fase eliminatória do Paulistão, o São Paulo no MorumBIS.

Primeiro tempo de gols

Logo aos cinco minutos, Rômulo meio-campista do Novorizontino e récem adquirido pelo Palmeiras, leva o primeiro cartão amarelo da partida após cometer falta dura. Até os 6, a Lusa tinha domínio da posse de bola, mas logo aos 8 minutos o Tigre abre o placar com gol de o Fabrício Daniel, seu segundo com a camisa do clube.

Aos 16, a Lusa tem chance perigosa com o camisa 11 Leandro, que fica na frente do gol, mas manda a bola por cima e aos 36, o time tem outra chance, mas não aproveita. Zé Ricardo mira, chuta no ângulo, mas a bola sai pela linha de fundo e o primeiro tempo acaba aos 48 sem mais grandes emoções.

Segundo tempo pouco movimentado

No retorno para a segunda etapa, Rômulo, aos cinco minutos amplia a vantagem no placar, marca o segundo gol com estilo. A partida não teve grandes movimentações além das substituições feitas por ambas equipes.

Apenas aos 42, a Lusa tem lance promissor com Victor Andrade, mas o goleiro Jordi defende. Marco Antônio, da Portuguesa, recebe cartão amarelo aos 46 por ter acertado o rosto de Rômulo com o braço e aos 47, Dantas, do Tigre, é amarelado também por falta.

Resultados

Com a vitória por 2 a 0, o Novorizontino se garantiu na próxima fase do Campeonato Paulista com a segunda colocação no Grupo D e jogará as quartas de final contra o São Paulo no MorumBIS, time com a melhor campanha no grupo.

Já a Portuguesa, apesar do empate, campanha inconsistente e briga contra o rebaixamento, enfrentará o Santos na Vila Belmiro nas eliminatórias. A Lusa classificou em segundo lugar do Grupo A e o Santos, em primeiro.