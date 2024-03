Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro;

Já não bastasse Marlon, outras três baixas importantes marcam o time do Fluminense para o jogo: o lateral-direito Samuel Xavier, com uma lesão na panturrilha, o atacante Douglas Costa, que sofreu uma lesão na coxa e o volante André, que cumpre suspensão pela expulsão na partida anterior, contra o Botafogo.

Na ausência de Marlon, a primeira opção na zaga do Fluminense tende a ser o jovem Felipe Andrade. O atleta se destacou nas primeiras rodadas da Taça Guanabara, o que pode lhe conferir a oportunidade de mostrar seu trabalho no clássico contra o Flamengo.

Tite teve a semana inteira para manter o foco no clássico. Durante o período, o Flamengo teve quatro dias de treinamentos e, com isso, o treinador conseguiu ajustar e alinhar a equipe visando o clássico. No confronto, o comandante não poderá contar com Gabigol e Wesley, que não se recuperaram a tempo de lesões musculares. Já o zagueiro Léo Ortiz deve ser relacionado para o embate.

São várias as chances para você faturar com a partida da semifinal do Campeonato Carioca. Nossa sugestão de aposta aqui é no empate entre os rivais Fluminense e Flamengo com direito a gols dos dois times.

O clássico Fla-Flu já aconteceu em 379 oportunidades e, apesar dos números equilibrados, o Flamengo leva uma certa vantagem sobre o Fluminense. O Rubro-Negro venceu, até aqui, 138 vezes, empatou 122 e perdeu 119 jogos para o Tricolor. Na última vez que os rivais se enfrentaram, no Estadual deste ano, o Fla venceu por 2 a 0.

O Fla terminou a primeira fase na liderança do Carioca, com 27 pontos, sendo oito vitórias, três empates e nenhuma derrota, enquanto o Flu foi o quarto colocado na tabela de classificação, com 21 pontos, sendo seis vitórias, três empates e duas derrotas.

Além disso, enquanto o Flamengo balançou as redes 23 vezes e sofreu apenas um gol, o Fluminense marcou 17 e teve sua rede vazada 11 vezes.