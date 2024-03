Campeonato Carioca 2024 Data: domingo, 10 de março de 2024; Horário: 18h30 (horário de Brasília); Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro; Onde assistir: SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (Youtube)

Os clubes ajustam os detalhes finais e devem fechar a transferência nos próximos dias. No Volta Redonda, Zé Vitor vai disputar a Série C do Brasileirão. O zagueiro tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026. Essa será sua primeira experiência por empréstimo desde que subiu para o profissional. Ele tem ao todo 14 jogos disputados com a camisa do Vasco, duas delas no Carioca deste ano, quando foi titular nas primeiras rodadas enquanto o elenco principal estava em pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai.

Payet citou a atmosfera de São Januário como um dos fatores para aceitar a proposta do Vasco. "Sempre escolhi meus clubes com base em seus estádios. Eles têm de estar cheios e tem de haver uma atmosfera. Isso é o mais importante. Eu precisava dessa paixão. Se eu não tivesse isso, teria morrido lentamente. Adoro quando os torcedores são exigentes. A relação que eu tinha com a torcida do Marselha é a mesma no Vasco", finalizou o atleta.

Além disso, o Nova Iguaçu conseguiu nada menos que marcar o único gol sofrido pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, chamou bastante a atenção a maior goleada aplicada na rodada da primeira fase: 8 a 0 diante do Itabuna. Na sequência, receberá o Internacional de Coudet.

Porém, o último compromisso da equipe foi com bastante emoção, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após empatar em 3 a 3 com o Água Santa praticamente no último lance, Léo Jardim foi o herói da noite ao defender a cobrança de Robles, que acabou 4 a 1. O jogo foi marcado por forte hostilidade durante e principalmente após o jogo.