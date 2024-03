Papão na área! 🤩

A delegação bicolor chegou no Estádio Alfredo Jaconi para a partida de daqui a pouco contra o Juventude-RS. ⚪️🔵



📷 Jorge Luís Totti/Paysandu#OMaiorCampeãodaAmazônia #PapãoPeloTetra #JUVxPAY pic.twitter.com/UXDGj4Uc0P — Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 13, 2024

Reserva: Diogo Silva, Edilson, Geferson, Wanderson, João Vieira, Leandro Vilela, Biel, Leandro, Vinicius Leite, Elsi Garcia, Ruan Ribeiro

Reservas: Lucas Wingert, Nenê, Ewerthon, Kelvi, Ruan, Rodrigo Sam, Rafael Pinha, Da Rocha, Rildo, Lucas Freitas, Werik Popó, Tomi Montefiori

Assistente 1: Fernanda Kruger (Fifa-MT) Assistente 2: Daniel Luis Marques (Fifa-SP) Quarto árbitro: Erico Andrade de Carvalho (RS)

Provável escalação: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edilson), Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo, Val Soares e Robinho (Biel); Jean Dias, Vinicius Leite e Nicolas.

Provável escalação: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Lucas Freitas) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca (Rildo)

O Juventude eliminou o Iguatu-CE, após empate de em 0 a 0 na casa do adversário, no Morenão. Por jogar fora de casa e ter vantagem, o time gaúcho ficou com a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil.

Copa do Brasil Data: quarta-feira, 13 de março de 2024; Horário: 21h30 (horário de Brasília); Local: Estádio Alfredo Jaconi; Onde assistir: Prime Vide (streaming).

O grande destaque da equipe, sem dúvida, é o meia Nenê. De volta à equipe depois de se recuperar de uma fissura do quinto metatarso do pé direito, o "garotinho" deve ter condições para, até mesmo, iniciar o confronto com o Paysandu. Além dele, os atacantes Lucas Barbosa e Gilberto, o meia Jean Carlos e o volante Jadson são expoentes técnicos da equipe.

Hélio dos Anjos já pensa no time que entrará em campo neste Juventude x Paysandu. O time que entrou em campo diante do Bragantino-PA pode ser novamente acionado pelo treinador, que não tem desfalques de maior ordem que possam afetar a escalação bicolor diante dos gaúchos.

A equipe que Roger Machado quer colocar em campo para enfrentar o Paysandu poderá nã ter Erick Farias e Mandaca, ambos lesionados. Além disto, há dúvidas sobre de Luís Oyama e Zé Marcos poderão ter condições de jogo para o duelo desta quarta-feira, ambos sendo observados pela comissão técnica. Juventude x Paysandu é partida exclusiva do Prime Video. A plataforma de streaming ligada à Amazon tem os direitos do principal mata-mata do futebol brasileiro, mostrando várias partidas da competição nesta temporada.