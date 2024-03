Em um jogo sem dificuldades, o Juventude garantiu a sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Na Noite desta quarta-feira (13), a equipe alviverde recebeu o Paysandu, pela segunda fase do torneio. o Juventude bateu na equipe do Pará por 3 a 1.

A partida contou com quatro gols, sendo eles dois de Gilberto e um de Lucas Barbosa pelo lado do Juventude, já para a equipe do Paysandu, quem balançou as redes foi Vinícius Leite.

Premiação

A vitória garantiu mais R$ 2,2 milhões aos cofres da equipe gaúcha pelo avanço no torneio. o próximo adversário será decidido através de sorteio, nesse domingo (17) a equipe de Roger Machado volta a campo pelas semifinais do campeonato gaúcho, onde irá receber a equipe do Internacional, às 16h30 de Brasília, no Alfredo Jaconi.

Primeiro tempo

Repetindo a equipe que goleou o Guarany, o Juventude foi surpreendido pelo Paysandu no início da partida. Com muita intensidade e marcação alta, a equipe visitante assustou os alviverdes pelo menos três vezes. Aos poucos, o clube gaúcho começou a se encontrar no jogo e passou a ter maior volume ofensivo.

Aos 22, em uma roubada de bola de Jean Carlos na intermediária ofensiva, o camisa 20 deixou Gilberto sozinho para tirar o goleiro e abrir o placa da partida. Já aos 42, mais uma jogada em velocidade e novamente Jean Lucas lançou a bola para Gilberto em profundidade que acabou fazendo o segundo gol da partida.

Segundo Tempo

Já no segundo tempo com a vantagem no placar, equipe alviverde diminuiu o ritmo. E o Paysandu manteve sua linha defensiva avançada. aos quatro minutos, após um lançamento longo, Edson Carioca escorou o zagueiro e a bola sobrou para Gilberto, que limpou a bola para Lucas Barbosa só finalizar e fazer o terceiro gol da partida.

Aos 24, o Paysandu que até então não havia finalizado na segunda etapa, acabou fazendo o seu único gol na partida. Com Vinícius que fez um belo giro, e sem deixar a bola pingar no chão, fez um belo gol.