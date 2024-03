Em vantagem, o Rio Branco-ES entra em campo para confirmar sua classificação nas semifinais do Campeonato Capixaba 2024. Neste domingo (17), às 15h30, o Brancão recebe o Nova Venécia, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

No confronto de ida, o Rio Branco visitou o time veneciano e venceu, por 2 a 1, no Zenor Pedrosa. O time de Rodrigo César venceu todos os jogos contra o Nova Venécia em 2024, ambos fora de casa pelo Estadual. Agora, o Brancão pode estender esse retrospecto contra o Leão do Norte. Isso porque o time já tem uma invencibilidade de quatro jogos,sendo três vitórias e um empate.

Apesar de poder perder por até um gol de diferença, Rodrigo César descarta se acomodar na vantagem conquistada na primeira fase e ampliada no jogo de ida das quartas de final.

“Agora temos jogo de volta no nosso campeonato, um jogo dentro dos nossos domínios. Precisamos ser muito equilibrados dentro de campo, uma equipe que não se exponha mas que busque o gol a todo momento. Esperamos fazer um grande jogo e buscar a classificação para a semifinal”, destacou o treinador de 35 anos.

Em toda a história do Campeonato Capixaba, o Rio Branco-ES nunca perdeu para o Nova Venécia jogando no Kleber Andrade. No ano passado, foram um empate e uma vitória.

“A gente vem de boas atuações, de um bom campeonato. Esperamos que o torcedor compareça ao nosso jogo no domingo e nos apoie como sempre tem nos apoiado. Que a gente possa fazer um grande jogo e sair lá com a nossa classificação.”