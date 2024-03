Contratado em 2023, Marcão é um dos atletas mais experientes do atual plantel do Amazonas. Aos 32 anos, jogou por quase dez temporadas no futebol italiano e, no Brasil, já representou camisas de peso como Náutico e Santa Cruz. Na Onça Pintada, participou da campanha vitoriosa que levou o clube emergente, fundado em 2019, ao título do Campeonato Brasileiro Série C no ano passado de forma inédita.

Orgulhoso do que construiu na carreira, o arqueiro demonstra confiança no potencial do Amazonas em seguir crescendo no cenário nacional.

“Eu defino minha trajetória no futebol como um trabalho pautado pela seriedade e entrega total. Para se tornar um atleta de alto rendimento, é preciso abrir mão de muita coisa. Sempre gostei de priorizar o que poderia agregar para a minha formação profissional. Por isso que consegui despertar o interesse de clubes relevantes”, analisou.

Campeão do 1ª turno do Campeonato Amazonense, o Amazonas segue vivo na disputa pelo bicampeonato consecutivo. Além disso, ainda tem Copa do Brasil e Copa Verde pela frente antes de iniciar a briga pelo Brasileirão Série B.

“Com certeza, todas as competições que estamos disputando tem uma pressão, temos que valorizar a diretoria que consegue montar um plantel grande e competitivo para dar oportunidade para disputarmos todas as competições em alto nível”, comentou o jogador.

Marcão, que vive sua segunda temporada pelo Amazonas, faz questão de elogiar as condições de trabalho no dia a dia.

“Posso dizer que se trata de um clube muito sério, baseado em profissionalismo e comprometimento todos os dias, seja em treinos ou jogos oficiais. Diretoria, comissão técnica, jogadores, funcionários em geral… todos são muito especiais. Cada um tem a sua parcela de colaboração para a boa fase que vivemos”, garantiu.