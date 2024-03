O próximo jogo do Nacional-SP será decisivo para as ambições do clube na Paulista Cup Sub-20. O Ferrinho enfrenta o Sfera nesta sexta-feira (15), às 10h, fora de casa, precisando de uma vitória para continuar na disputa por uma vaga na próxima fase.

Promessa do clube, o zagueiro Pedro Dutra ressaltou a importância e a dificuldade do confronto, principalmente por ser como visitante, mas destacou que o grupo está determinado a fazer uma grande atuação para conquistar o triunfo.

"Esse jogo contra o Sfera é importantíssimo para nós. Sabemos que será um desafio, especialmente jogando fora de casa, mas estamos determinados a dar o nosso melhor em campo. Vamos entrar com tudo, focados e concentrados, para ir atrás dos três pontos”, declarou o defensor.

Faltando duas rodadas para o término da fase de grupos, o Nacional-SP se encontra na quinta posição do Grupo D com dois pontos, quatro atrás da zona de classificação para a próxima fase. O Sfera, por sua vez, está uma posição à frente, com três pontos somados.

“Estamos cientes da situação em que nos encontramos na competição e sabemos que precisamos da vitória para seguirmos na briga. Temos trabalhado duro nos treinamentos para nos prepararmos da melhor forma possível. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conquistar essa vitória tão importante para o clube”, acrescentou Pedro.