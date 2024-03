O Internacional venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0 em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, o confronto foi disputado em Brasília, e o equatoriano Enner Valência foi o autor a balançar as redes duas vezes.

Agora, com a vitória e classificação tranquila para a terceira fase, o Colorado focará no duelo de domingo, onde enfrente o Juventude, fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Internacional ainda chegou a uma marca importante, são 10 jogos seguidos somente saindo com os três pontos, e o técnico Eduardo Coudet comentou um pouco a respeito:

"Sempre se pode melhorar, trabalhamos para isso, sempre falo que mais que o valor indivual é a competência interna, e temos uma competência interna muito forte, acho que podemos dar mais, como treinador sempre acho que podemos dar mais [...], mas o grupo está bem, o time está bem."