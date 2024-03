A temporada 2024 do Vila Nova começou inegavelmente bem. Em 14 partidas, a equipe treinada por Higo Magalhães obteve 10 vitórias e foi derrotada somente uma vez. Terminou a primeira fase do Campeonato Goiano na vice-liderança, com apenas um ponto a menos que o primeiro lugar e na última terça se classificou na Copa Verde ao bater o Rio Branco no OBA por um a zero. Higo avalia positivamente o desempenho do time.

"Iniciar uma temporada nunca é fácil. O auge de uma equipe normalmente se dá a partir da metade do ano. Ainda assim, tivemos um aproveitamento excelente nos 14 jogos que disputamos em 2024. O grupo está evoluindo como prevíamos e temos muita esperança em atingir as nossas metas", afirmou.

O Vila conquistou 79% dos pontos que estiveram em jogo até aqui. Neste sábado, os comandados de Higo começarão a buscar uma vaga nas finais do torneio estadual. O Vila visitará a Aparecidense às 16h no estádio Aníbal Toledo. O treinador ressalta o respeito pelo rival, mas mostra-se confiante.

"Sabemos que serão dois confrontos equilibrados. Eles possuem um grupo qualificado e vão impor grandes obstáculos. No entanto, acredito que estamos crescendo a cada partida. Um resultado favorável é possível amanhã e lutaremos muito por ele”, definiu o técnico.