Na tarde desta quinta-feira (17), o Red Bull Bragantino recebeu a Inter de Limeira no Estádio Nabi Abi Chedid às 16h (horário de Brasília). O jogo foi válido pelas quartas de final do Paulistão Sicredi 2024 e terminou 3 a 0 para o time de Bragança Paulista.

Após o término da partida, o técnico Júnior Rocha concedeu entrevista coletiva e exaltou a campanha da equipe, que chegou ao mata-mata do Paulistão.

"O Paulistão é uma competição muito difícil por ser dominado por times da Série A e boa parte da Série B também. Tratamos todos os jogos como uma final e conseguimos chegar nas quartas de final. É uma sensação de dever cumprido, mesmo frustrado pela derrota, porque conseguimos resgatar o orgulho do nosso torcedor".

O técnico ainda completou falando sobre a força da equipe do Bragantino e que, mesmo com a eliminação, houve um aprendizado.

"O que fica é a demonstração de força coletiva da nossa equipe. O ambiente é muito bom e classificamos com uma rodada de antecedência em um grupo com dois times da Série A. Foi muito especial viver esse momento com o nosso torcedor e sabíamos da dificuldade que seria contra o Bragantino. Enfrentamos um adversário que tem um trabalho há longo prazo e escolhe a dedo os jogadores para contratar".

Elenco para a Série D

Com a valorização do lateral-esquerdo Zé Mário, dos volantes Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha e dos atacantes Éverton Brito e Quirino, o técnico admitiu a dificuldade da manutenção do elenco para a continuidade da temporada.

"Nossos jogadores ganharam uma grande valorização no mercado e óbvio que vamos perder quase todo time titular. Mas a nossa garantia ao torcedor é que teremos uma reposição de peças pensando na Série D. Temos mais de um mês para trabalhar nessa reformulação e não vamos passar por nenhum desmanche".

"É inevitável o assédio em cima de jogadores e da comissão técnica diante de um bom trabalho. Mas aqui na Inter a gente tem garantia do trabalho e tudo passa pelo nosso presidente. A gente trabalha em cima desse planejamento".