Em sorteio realizado em Luque, no Paraguai, na noite desta segunda-feira (18), a Conmebol anunciou os grupos da Copa Sul-Americana de 2024. A competição terá sete representantes brasileiros além de clubes tradicionais como Boca Júniros e Racing, ambos da Argentina.

Atual vice-campeão, o Fortaleza, comandado por Juan Pablo Vojvoda está no Grupo D. Considerado uma das chaves mais dificeis do torneio, o Leão fica ao lado de Boca Juniors, da Argentina, Nacional Potosí, da Bolívia e Sportivo Trinidense, do Paraguai.

Um dos favoritos para a conquista do torneio, o Internacional ocupa o Grupo C, ao lado de Delfín, do Equador, Belgrano, da Argentina e Real Tomayapo, da Bolívia.

Além de Fortaleza e Internacional, Cruzeiro, Athletico Paranaense, Corinthians, Cuiabá e Red Bull Bragantino são os representantes brasileiros do torneio.

Confira todos os grupos da competição

Grupo A: Defensa y Justicia (Argentina), Independiente Medellín (Colômbia), Universidad César Vallejo (Peru) e Always Ready (Bolívia).

Grupo B: Cruzeiro, Unión La Calera (Chile), Universidad Católica (Equador) e Alianza FC (Colômbia).

Grupo C: Internacional, Delfín (Equador), Belgrano (Argentina) e Real Tomayapo (Bolívia).

Grupo D: Boca Juniors (Argentina), Fortaleza, Nacional Potosí (Bolívia) e Sportinvo Trinidense (Paraguai).

Grupo E: Athletico Paranaense, Danubio (Uruguai), Sportivo Ameliano (Paraguai) e Rayo Zuliano (Venezuela).

Grupo F: Corinthians, Argentinos Juniors (Argentina), Racing (Uruguai) e Nacional (Paraguai).

Grupo G: Lanús (Argentina), Metropolitanos (Venezuela), Cuiabá e Deportivo Garcilaso (Peru).

Grupo H: Racing (Argentina), Coquimbo Unido (Chile), Sportivo Luqueño (Paraguai) e Red Bull Bragantino.