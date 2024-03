Em partida válida pela volta das semifinais do Campeonato Mineiro, o Coelho recebeu o Galo na tarde de ontem (17), no Independência. A equipe visitante trouxe com ela a vantagem de 2 a 0 conquistada na Arena MRV no sábado passado (9).

O time de Luiz Felipe Scolari, foi a campo para jogar com o regulamento debaixo do braço, como admitiu o próprio treinador.

O experiente Felipão só não contava que o América mais uma vez, surpreenderia a todos abrindo o placar da partida logo aos 6 minutos do primeiro tempo, com Brener. O gol deu uma sobrevida ao Coelho em um confronto em que pra muitos, já parecia definido.

O Atlético após sofrer o gol, procurou esfriar o jogo, característica proeminente de seu comandante.

Assim, a primeira etapa teve pressão do anfitrião no inicio porém no restante, poucas oportunidades, diferentemente dos últimos 45 minutos do confronto.

Com uma mudança tática por parte da comissão de Scolari, que com a saída de Igor Gomes para a entrada de Rubens, passou de um 4-2-3-1 para o clássico 4-2-2-2 atleticano, o Galo viu seu desempenho ofensivo melhorar e já aos 3 minutos da segunda etapa surtir efeito, Paulinho empatou o jogo e ampliou a vantagem no placar agregado.

No decorrer da etapa final, foi se desenhando um jogo muito interessante para os espectadores amantes do esporte, muitas oportunidades para ambos os lados.

A organizada equipe de Cauan de Almeida, não se demonstrou abalada com o golpe sofrido precocemente e 20 minutos após sofrer o gol, Vítor Jacaré acertou um chute de fora da área de rara precisão com a sua perna esquerda, que não é a boa. Gol que colocava o América de volta ao confronto.

Com o adversário precisando de mais um gol para levar à decisão para os pênaltis, Felipão usou de seus mais de 40 anos de experiência à beira do gramado, para mais uma vez "picotar" o jogo e levar o Atlético a sua 18ª final consecutiva no Campeonato Mineiro.

Ao ser questionado sobre a mudança de formação na escalação inicial, e se sua equipe entrou com o regulamento debaixo do braço, Luiz Felipe Scolari foi claro e curto na resposta, como de costume:

"Sim, resultado.

Nós vencemos por 2 a 0, tínhamos o resultado conosco, podíamos não correr tantos riscos, imaginávamos não correr tantos riscos, mas infelizmente tomamos um gol aos 3 minutos. Mas também felizmente, se alguém quiser ver, também fizemos o gol aos 3 minutos do segundo tempo.

A gente tem que saber qual é o momento e ir adaptando essas situações aos nossos jogadores para ter uma situação tranquila.

Tivemos um primeiro tempo mau nos minutos inicias, fizemos um segundo tempo maravilhoso, tivemos a bola do jogo em que o rapaz fez a defesa. O chute do Jacaré nem daqui cem anos a gente vai ver um gol igual, de tão bonito que foi.

Então são situações que às vezes são a nosso favor, às vezes contra, a gente tem que saber cobrar dos jogadores o que nós temos que melhorar.

Não estou satisfeitíssimo, estou consciente de que tenho um time muito bom, com jogadores bons, uma campanha razoável, mas estamos novamente na final. Alguma coisa tem de bom, se não formos buscar o lado bom, não adianta nada."