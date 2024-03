O técnico Pintado lamentou a eliminação da Portuguesa diante do Santos, na Vila Belmiro, pelas quartas de finais do Paulistão. A Lusa ficou com um empate sem gols diante do rival da baixada e, nas cobranças por pênaltis, acabou deixando a disputa do campeonato estadual.

Para o treinador, no entanto, o sentimento com o resultado deste último domingo (17) é de orgulho e emoção.

“Quero ressaltar o orgulho que teho por trabalhar com esse elenco, o que construíram no dia a dia. O que vivemos nesses 40 dias é algo especial. O profissionalismo, a união desse grupo é marcante. Espero que o torcedor da Portuguesa tenha orgulho desse grupo. Enfrentar o Santos aqui na Vila é muito difícil. A gente sabia que teria que sofrer. Poderíamos ter um resultado melhor, mas futebol não é merecimento, é competência. A gente não teve essa última bola para colocar no gol. Mas o sentimento é de orgulho”, declarou.

Para a partida, o treinador teve de tomar decisão complicada com o principal jogador da Lusa no torneio. O atacante Victor Andrade, jogador que mais driblou no Paulistão 2024, começou a partida no banco de reservas. O comandante lusitano explicou o motivo.

“Foram noites sem dormir. A minha preocupação em como utilizar um jogador dessa qualidade, importante, que tem essa ofensividade que todos nós gostamos, mas talvez o sistema de jogo tenha dificultado um pouco o jogo para o Victor. Ele conduz, tem profundidade, e nossa equipe encontrou um bom momento atacanteo espaço, e ele (Victor) gosta de bola no pé. Mas tem meu respeito e agradecimento”, afirmou.

Por fim, Pintado agradeceu o apoio do torcedor da Portuguesa, que, após 13 anos, voltou a viver a atmosfera de um mata-mata de Campeonato Paulista.

“Quero agradecer ao nosso torcedor, que compareceu e nos apoiou nos momentos difíceis, cobrou, exigiu. Tudo que a gente fez dentro de campo foi para retribuir para o nosso torcedor. Esse torcedor nao pode retroceder nenhum passo. Tem que continuar torcendo, cobrando, porque a Portuguesa vai lutar muito nessa reconstrução”.