A reforma de São Januário é um dos acontecimentos que mais gera expectativa no torcedor do Vasco. A casa do torcedor vascaíno está de pé em São Cristóvão desde 1927, sendo um motivo de muito orgulho para o adepto cruzmaltino.

No entanto, por mais que seja razão de muita felicidade ao fanático bacalhau, o estádio, já há algum tempo, demanda uma reforma estrutural. Muitos problemas vem sendo observados nos últimos anos e se tornam dor de cabeça para aqueles que fazem de São Januário a sua segunda casa.

Reprodução | Vasco.com

Baixa capacidade

A atual capacidade de São Januário é de aproximadamente 22 mil torcedores. Isso é um problema, pois acaba sendo um limitador para a vasta torcida do Vasco.

Para fim de exemplo, no Maracanã, cuja capacidade excede os 60 mil, tem sido frequente a torcida do Vasco beirar a capacidade máxima nos jogos em que manda lá. Isso ilustra o quão necessária é uma expansão da capacidade na casa vascaína.

Leandro Amorim/Vasco da Gama

Problemas estruturais

Muitos problemas estruturais vem sendo reportados pela torcida do Vasco recentemente. Rachaduras, fissuras e falhas são expostas constantemente no estádio.

Reprodução/Reportagem da Rádio Tupi

Uma dessas problemáticas estruturais ocasionou em denúncia anônima em janeiro de 2024, que fez com que o estádio ficasse interditado por pouco menos de uma semana. A interdição foi antes do início da temporada, então não custou a execução de nenhum jogo. No entanto, a situação ficou como alerta.

O que vem sendo feito?

Em virtude do fato de que a reforma do estádio é de dever e poder da parte associativa que gere o clube, a SAF do Vasco tem se prendido a realizar manutenções casuais, como reforçar a pintura do muro externo do estádio.

Eduardo Alves/VAVEL Brasil

Tem sido uma medida a ser executada desde fevereiro, mas que perdura até o mês de março e tende a seguir durante o mês de abril.

Medidas efetivas

Por parte do clube associativo, cuja diretoria é presidida pelo ídolo vascaíno Pedrinho, tem sido feita uma movimentação nos bastidores para que um processo jurídico seja acelerado.

O processo em questão é a aprovação da medida legal que permite a venda do potencial construtivo de São Januário, avaliado em aproximadamente R$500 milhões, para que seja arrecadada verba suficiente a ser destinada para a reforma do estádio.

Na última terça-feira (19), Pedrinho e sua diretoria, composta pelos seus vice-presidentes, se reuniram com alguns deputados e vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para que consigam estreitar relações e propor medidas dentro desse processo.

Divulgação/Câmara do Rio de Janeiro

Uma dessas medidas, segundo informa a reportagem do UOL, seria a inclusão de moradores da comunidade da Barreira do Vasco, situada nos arredores do estádio, nas obras.

Essa medida foi sugerida visando que eles sejam recompensados financeiramente pelo prejuízo que será ocasionado pela interrupção das atividades esportivas no estádio, em virtude da reforma.

O que esperar da reforma?

O projeto da reforma já foi divulgado e prevê um aumento de capacidade em quase o dobro da atual. Além disso, prevê a construção de áreas comuns em volta do estádio, além da construção de um parque olímpico, agregado à estrutura do novo prédio.

Outra coisa relevante é a abrigação de duas torres anexadas ao estádio principal, que comportaria museus, loja e restaurante. O projeto também comporta a criação de mais de 1.400 vagas de estacionamento.

Reprodução/Club de Regatas Vasco da Gama

Como está a tramitação do projeto?

O projeto está em fase de aprovação da venda do potencial construtivo, como dito anteriormente na matéria. Como também dito anteriormente, Pedrinho e sua comissão de diretores se reuniram recentemente com vereadores e deputados para conseguir encurtar o prazo de aprovação dessa venda.

O projeto já foi enviado à Câmara há algum tempo. Agora, resta ele ser avaliado em duas audiências, para que em seguida passe por 17 comissões e, após isso, cada uma das comissões analise o projeto.

Cada comissão terá até 15 dias para dar o seu parecer sobre o projeto e, a depender desses pareceres, o projeto é aprovado, sacramentando a venda do potencial construtivo.

É importante pontuar que os vereadores também podem apresentar emendas a serem incluídas no projeto de lei a ser aprovado, o que pode ocasionar em atrasos nesse processo.

Divulgação/Câmara do Rio de Janeiro

Qual a previsão?

É previsto que esse processo todo se encerre apenas em outubro, ou seja, no final desse ano. Uma problemática é que há eleição municipal para esse mês, o que indica um atraso nas operações da câmara durante o período.

Ao torcedor, resta ter paciência e torcer que o processo se resolva o mais rápido possível.