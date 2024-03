A Internacional de Limeira deu adeus a disputa do Campeonato Paulista 2024 no último domingo quando foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 3×0 no duelo único das quartas de final do estadual.

Mesmo com a eliminação, a trajetória do Leão foi valorizada pelo atacante João Felipe. Afinal, a Inter conquistou classificação num grupo com: Corinthians, Mirassol e Red Bull Bragantino. Além disso, foi a melhor colocada no Paulistão entre os times que não estão na Série A e B do Campeonato Brasileiro.

“Poucos confiavam no nosso time e chegamos a ser apontados como candidatos ao rebaixamento. Mas, mostramos o nosso valor. A nossa campanha foi muito boa. Conseguimos uma classificação mesmo estando em uma chave com mais três times grandes. Gostaríamos de ter avançado para as semifinais, porém, sabemos que caímos para uma equipe com muita qualidade no futebol brasileiro”, declarou o camisa 19.

Com 25 anos, João Felipe disputou pela primeira vez o Campeonato Paulista na carreira. Ele esteve em campo em sete partidas da Inter e admitiu que tem o desejo de atuar nos próximos anos no estadual mais valorizado do Brasil.

“⁠Foi uma experiência incrível. Me proporcionou muitos aprendizados. Chegar até o Paulistão é uma grande realização e eu espero que tenha sido o primeiro de muitos”, finalizou.