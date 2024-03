O talentoso jogador João Victor se destacou na final da Copa Buh sub-16, conduzindo o Ibrachina à vitória gloriosa sobre o Pitangueiras FC. Com uma atuação impressionante, João Victor foi autor de um dos quatro gols que garantiram o título para sua equipe.

No emocionante confronto decisivo, o Ibrachina demonstrou sua superioridade em campo, culminando em uma vitória por 4x0 sobre o Pitangueiras FC. Entre os destaques da partida, João Victor brilhou com sua habilidade e determinação, deixando sua marca e contribuindo significativamente para a conquista do troféu.

Sobre o jogo e o título, João Victor expressou: "Estou muito feliz por ter contribuído com o time nessa vitória tão importante. Foi um jogo difícil, mas soubemos impor nosso ritmo desde o início e conquistar o resultado que almejávamos. É uma sensação indescritível erguer esse troféu com meus companheiros e comissão técnica. É o resultado de muito trabalho e dedicação."

Olhando para o futuro, João Victor compartilhou suas expectativas: "Quero destacar a importância desse período vitorioso no Ibrachina. Foram dois títulos em menos de um ano. Quero continuar jogando meu futebol e sendo feliz, seja onde for. O futuro pertence a Deus, apenas desejo que continue sendo algo bom para mim e minha família."

Com o título da Copa Buh sub-16 em mãos e o talento de João Victor em evidência, o Ibrachina agora mira novos horizontes e se prepara para os próximos desafios que a temporada reserva. Enquanto o atleta seguirá um caminho diferente, deixando claro que foi muito feliz e vitorioso no Ibrachina, onde foi campeão duas vezes em menos de um ano.