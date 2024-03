Depois de vencer o Joinville por 4 a 0, dentro da Ressacada, o foco do Avaí está totalmente direcionado para a fase semifinal do Campeonato Catarinense. Lidar com a empolgação do resultado mais recente, no entanto, não é um problema para João Paulo. Aos 33 anos, o meia carrega no currículo o título de campeão estadual pelo Leão da Ilha, em 2019, quando foi eleito o melhor jogador da competição.

“É incrível pensar na possibilidade de se bicampeão catarinense pelo Avaí. Sabemos a dificuldade que é vencer esse torneio, tão bem disputado e tão cheio de equipes devidamente preparadas. Mas, obviamente, precisamos fazer a nossa parte para conseguir primeiro chegar na grande final. Não tem nada garantido ainda, do outro lado tem o Brusque, por quem temos muito respeito”, afirmou o atleta.

Na atual temporada, João Paulo participou de dez jogos com a camisa do Avaí e foi titular em cinco deles. Em média, são 52 minutos em campo por partida. Pensando a longo prazo, o meia quer superar sua primeira passagem pelo Leão da Ilha, quando atuou em 49 oportunidades, marcou dez gols e anotou duas assistências ao longo de 2019.

“Seguimos na luta por cada vez mais oportunidades de jogar aqui, seja como titular ou começando os jogos do banco mesmo. Respeito muito as opções do treinador e da comissão técnica. Existem critérios muito claros para definir o onze inicial, todos sabemos disso. Espero seguir evoluindo e, quem sabe, superar os números de 2019”, salientou João.

Em relação ao Brusque, adversário desta quarta-feira (20), João Paulo faz questão de ligar o alerta. “Não podemos deixar a empolgação pela goleada frente ao Joinville subir à cabeça. É manter os olhos bem abertos, pois do outro lado tem uma equipe muito qualificada também. Vamos jogar como se fosse uma final já, podem esperar concentração total em campo, do início ao fim”, garantiu.