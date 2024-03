Jogador Robinho relevado pelo Santos, com passagens por Real Madrid, Milan, Manchester City, Atlético Mineiro e com convocações pela Seleção Brasileira, foi preso pela Polícia Federal na noite desta quinta-feira (21) após o STF negar o pedido feita pela defesa do atacante.

A prisão ocorreu após determinação do Supremo Tribunal da Justiça, que impôs ao jogador uma pena adicional por estupro na Itália. A defesa de Robinho entrou com uma liminar no STF para evitar sua prisão imediata, porém, a decisão foi tomada pelo ministro Luiz Fux.

Na última sessão da Corte Especial do STJ, por uma maioria de 9 votos a 2, foi decidido que Robinho deverá cumprir sua pena no Brasil. O jogador foi condenado em todas as instâncias pela justiça italiana com pena de nove anos de prisão devido a sua participação em um caso de estupro coletivo em Milão, em janeiro de 2013.

Em 2020, durante a gestão do Presidente Orlando Rollo, Robinho foi novamente contratado pelo Santos. Na ocasião, assinou um contrato com salário simbólico. Com tudo, devido a repercussão negativa e pressão de torcida e patrocinadores (Orthopride chegou a rescindir o patrocínio) , a diretoria do clube decidiu romper o contrato com o atacante.

Esse foi o último ato de Robinho na sua carreira que não retornou aos gramados.