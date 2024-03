Na primeira partida sob o comando de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira venceu a Inglaterra neste sábado (23), por 1 a 0 em pleno estádio Wembley. O gol que sacramentou o triunfo foi marcado pelo centroavante Endrick, aos 35 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Brasil encerrou a série de quatro jogos sem vitória, além de quebrar um tabu de 11 anos sem superar a seleção inglesa. Outro detalhe é que Dorival se tornou o quarto técnico no Século XXI a vencer o primeiro jogo à frente do Brasil.

Esta foi apenas a terceira vez na história que a Seleção Brasileira superou os donos da casa no estádio Wembley. As outras duas vitórias no maior palco do futebol inglês foram em 1981 e em 1995.

Após a partida, o treinador exaltou a vitória conquistada, mas manteve os pés no chão sobre o início de seu trabalho à frente da seleção.

“Nós temos que ter consciência de que temos muito o que fazer, coisas importantes a corrigir, e buscar o melhor equilíbrio da equipe. Tivemos apenas cinco períodos de treinamentos, e isso tem um peso muito grande para um jogo de tamanha importância”.

Dorival Júnior, também comentou sobre o desempenho dos jogadores ao longo da partida, pontuando a boa atuação.

“A dedicação, entrega e o comprometimento da equipe já nos mostra um caminho muito importante. Os resultados às vezes fogem ao contexto, mas nós não podemos deixar de ter a entrega que nós tivemos na tarde de hoje”.

O treinador chamou a atenção para o bom momento da Inglaterra, enaltecendo ainda mais o triunfo brasileiro no amistoso.

“Enfrentamos uma das melhores equipes ranqueadas nesse momento no futebol mundial, que em uma consistência e um padrão muito bem definido, jogadores de alto nível no meio campo e ataque, que são incisivos em momentos oportunos, se saem muito bem de marcações agressivas, e mesmo assim, nós tivemos uma série de coisas positivas ao longo dos 90 minutos”.

Dorival também falou sobre a forma de jogar que ele deseja para a equipe em seu ciclo à frente do Brasil.

“Quando eu digo que não vamos abrir mão de atacar nunca, porque essa é a essência do futebol brasileiro, e nós não podemos perder isso. E isso foi com todos os treinadores, e não pode ser diferente conosco. Por isso que eu espero que nós continuemos assim, passo a passo, com calma, evoluindo, melhorando, mas tendo noção que é apenas uma partida para tudo aquilo que nós queremos ao longo desse processo até a Copa do Mundo”.

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (26), quando enfrenta a Espanha, às 17h30, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. As duas equipes voltam a se enfrentar depois de 11 anos, quando o Brasil levou a melhor na final da Copa das Confederações de 2013.