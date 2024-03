O atacante Diogo Oliveira, do Coritiba, participou de uma ação de Páscoa na tarde deste sábado (23), no Parque Alto do Rio Bonito, na Zona Sul de São Paulo. O jogador contribuiu com a doação de Ovos de Páscoa para a Fundação “Winners - Gerando Campeões”.

Divulgação / Reprodução

A instituição atua sem fins lucrativas e atende cerca de 330 jovens e crianças das comunidades de São Paulo. Anderson Castro, fundador da Winners, valorizou a ação e ressaltou a importância para a região. Foi feito uma faixa em agradecimento ao jogador do Coxa.

“A Páscoa não é só chocolate. É motivo de reflexão, de trazer memórias nas crianças e familiares que nem tudo é somente bem material e sim o amor, esperança e a nossa missão é levar isso as crianças. Gerar campeões junto com parceiros, como o Diogo Oliveira”, comenta Anderson.

O local conta com aulas de futebol para meninos e meninas, além de aulas de artes marciais e dança. O espaço tem como referência a holding do Penta Campeão do Mundo, Edmilson, ex-Barcelona.

“Sou muito grato a Deus por conseguir levar um pouco de alegria e amor para essa Páscoa. Já fui criança, tive meus sonhos, objetivos, e ver que outras pessoas se importavam comigo era gratificante e me dava ainda mais força de vontade. O recado para criançada é esse: nunca desistam de seus sonhos. Infelizmente não pude comparecer por conta dos compromissos profissionais aqui em Curitiba, queria muito estar com essa turma, mas enviei todo meu carinho e amor para todos eles!”, disse o atacante.

Diogo Oliveira chegou ao Coritiba na metade da temporada passada e ao todo disputou 15 jogos, sendo titular em nove deles, marcou um gol, na sua estreia contra o Fluminense, e anotou uma assistência. No final do ano, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do tornozelo direito e vem passando por recuperação.