Um dos destaques na bela campanha da Internacional de Limeira no Paulistão 2024, o atacante João Felipe foi contratado pelo Sampaio Corrêa visando a sequência deste ano. Ele desembarcou em São Luís nas primeiras horas da manhã da última sexta-feira. No período da tarde fez o seu primeiro treino com os novos companheiros e agradou a comissão técnica, tanto que foi relacionado para o duelo do sábado diante do Moto Club.

João Felipe não foi apenas convocado. Ele entrou no decorrer do clássico maranhense e, por pouco, não marcou o gol da vitória do Sampaio Corrêa. A partida terminou empatada em 0x0. Apesar da rapidez dos fatos, João Felipe elogiou a estreia pelo Tubarão.

“Foi uma sensação muito boa. Por mais que tenha acontecido tudo rápido, estar aqui, vestir a camisa do Sampaio e já estrear em um clássico dá para dizer que foi algo único. Digo que só não perfeito, pois não conquistamos a vitória. Tivemos um controle muito bom do jogo. Acredito que consegui entrar e ajudar da melhor forma possível”, destacou o camisa 18.

Foto: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa

Vice-líder do Campeonato Maranhense com 24 pontos e já classificado para as semifinais, o Sampaio Corrêa volta a campo amanhã (quarta-feira), fora de casa, às 15h30, contra o Chapadinha. João Felipe projeta uma sequência de ano vitoriosa pela Bolívia Querida. O clube já está na terceira fase da Copa do Brasil e buscará no segundo semestre o retorno à Série B.

“O Sampaio é um clube de tradição e tem uma camisa de peso. Sei da responsabilidade que é vestir esse uniforme. Espero ajudar a equipe da melhor forma possível e creio que vamos brigar pelo título estadual e pelo acesso à Série B”, finalizou.