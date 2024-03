Após o término da fase de classificação geral do Campeonato Amazonense, o Manauara ficou com o primeiro lugar e soma 18 pontos, levando a melhor no saldo de gols sobre Manaus e Parintins – que também terminaram com a mesma pontuação. Isso significa que o Robô está garantido na disputa do Campeonato Brasileiro Série D em 2025.

Goleiro do Manauara, Jonathan não esconde a alegria por ver sua equipe confirmando um calendário mais recheado para a próxima temporada. Ele diz que o primeiro grande objetivo de 2024 já foi conquistado, mas ainda cabe brigar pelo título do 2º turno Amazonense. O arqueiro, de 31 anos, participou de 12 jogos com a camisa do Robô na atual temporada.

“É tão bom ver que o nosso esforço em campo foi recompensado com essa vaga na Série D 2025. Valeu a pena. Além de dar mais visibilidade ao clube em termos nacionais, nós, jogadores, também garantimos um calendário mais preenchido. Isso é ótimo”, celebrou. Jonathan também comentou sobre a expectativa pela fase mata-mata do Estadual.

“Colocamos vários objetivos desde o início do campeonato, podemos dizer que conseguimos alguns, como ser líder do campeonato na pontuação geral, líder do nosso grupo nesse segundo turno e conseguimos também a vaga do Brasileiro Série D de 2025, e isso é fruto de muito trabalho. Mas ainda não tem nada decido, sábado vamos iniciar a fase de mata-mata e continuar correndo atrás do que planejamos”, afirmou.

Neste sábado (30), a partir das 15h30, o Manauara entra em campo diante do Nacional em busca de pelo menos um empate para garantir a classificação. O duelo é válido pelas quartas de final do Campeonato Amazonense.