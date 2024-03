Jogos da finais definidos pela FPF

A Federação Paulista de Futebol(FPF) anunciou nesta sexta-feira (29) os horários, datas e mandos de campo para a final da competição entre Palmeiras e Santos nos próximos dois domingos.

Depois das quartas e semifinais em jogo único, a final da competição é decidida em duas partidas. O Palmeiras, por ter tido a melhor campanha do Paulistão, terá a vantagem de fazer o jogo de volta em sua casa. Entretanto, se houver Igualdade no placar agregado dos dois jogos o campeão será decidido nos pênaltis.

Neste domingo (31), às 18h (horário de Brasília) O Santos recebe o Palmeiras em sua casa, na Vila Belmiro para a realização do primeiro jogo da final do campeonato Paulista de 2024. Na primeira semana de abril, no domingo (7), será a vez do clube alviverde receber o Peixe em sua casa, no Allianz Parque, para o jogo de volta. O jogo começará às 18h e assim será determinado quem será o campeão da competição.

O Palmeiras alcança a sua quinta decisão estadual consecutiva. O clube alviverde foi campeão em 2020, 2022 e 2023 e ficou com o vice-campeonato em 2021. Já o Santos não vence o Paulistão desde 2016, o que corresponde a 8 anos atrás, última vez que o clube disputou uma final na competição. O Peixe retorna a decisão do Paulistão para quebrar este tabu.

O Palmeiras é o segundo time com mais títulos paulistas, com 25 conquistas, ficando atrás apenas do Corinthians (com 30). O Santos vem em quarto lugar, com 22 canecos conquistados.

Será a 11ª vez que as equipes decidem o Paulistão, em uma história que tem quase 100 anos. Nas finais disputadas entre Palmeiras e Santos, o Peixe leva a melhor, acumulando 6 vitórias contra o Verdão. A final também marca o duelo entre a primeira e segunda melhor campanha desta edição do Estadual.