Restando quatro rodadas para o fim da D1 Feminine, a primeira divisão do futebol feminino francês, a brasileira Leidiane já faz um pequeno balanço sobre a sua temporada de estreia na Europa. Tendo atuado inicialmente pelo FC Fleury 91, a atleta está desde o começo de 2024 no Guingamp. Apesar das dificuldades naturais do idioma, do clima e do próprio estilo de jogo, a mineira de Manhuaçu vê com bons olhos o seu início de trajetória no Velho Continente.

“Tinha consciência de que seria um período mais duro. Não é fácil ir jogar em outro país pela primeira vez. Meu esforço é máximo e a vontade de ajudar minhas companheiras é enorme. Não tenho dúvidas que a próxima temporada será a da minha afirmação”, declarou.

O Guingamp, de Leidiane, receberá no próximo sábado o time do St Etienne. Com o título da Libertadores de 2020 na bagagem, Leidi sonha com o troféu correspondente na Europa. Conquistar também a Champions feminina, segundo a jogadora, seria atingir um feito espetacular.

“Vivi a emoção de vencer a Libertadores e lembro o quanto foi especial. A Champions é um torneio maravilhoso, que todos os clubes europeus almejam. Tenho fé que teremos um grande desempenho na edição da liga que se iniciará no segundo semestre e garantiremos uma vaga na competição”, encerrou.