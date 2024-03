O contrato é válido até 2027 e a atleta comentou o sentimento do momento: “Estou muito feliz! É maravilhoso estar realizando um sonho, não só meu, mas também de toda a minha família. Não posso deixar de agradecer eles por sempre estarem comigo me apoiando e me incentivando, e agradeço também a MS Soccer por todo o suporte e por serem excepcional nesse processo de formação que eu passo diariamente” comentou Bia.

Bia começou sua carreira em Rondônia, onde nasceu, atuando pela equipe do Real Ariquemes a qual disputou o Brasileirão Feminino Série A2. Após se destacar na equipe, a comissão técnica das Guerreiras Grenás viu potencial e foi em busca de reforçar a equipe.

Ao longo da sua trajetória na equipe de Araraquara, Bia já acumula o Bi-Campeonato Paulista Sub-20 e a Fiesta Evolución Sub-16 em 2022. Atualmente disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20, a atacante comentou as suas expectativas para a temporada de 2024.

“As expectativas são sempre altas e as melhores possíveis, espero poder ajudar a equipe, conquistar títulos e fazer história conquistando o tão sonhado brasileiro nas categorias de base” finalizou a atleta.