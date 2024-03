No Allianz Parque o Palmeiras recebeu o Novorizontino na última quinta-feira (28), vencendo por 1 a 0 com gol de Endrick para ir à final do Paulistão 2024, onde enfrentará o rival Santos, com o jogo de ida neste domingo (31), na Vila Belmiro, e o jogo de volta, no Allianz Parque, no domingo (8), onde o alviverde busca sua 26ª taça, enquanto Santos quer a 23ª.

Com a vitória e a ida à final do Paulistão, o Palmeiras chegou em sua quinta classificação seguida para finais da competição, algo que já ocorreu outras vezes com o clube e até com outros times.

A taça no último título do alviverde (Foto: Divulgação/Palmeiras)

O alviverde fez isso em quatro oportunidades. Nessa em questão, tendo os anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 na final em sequência, com três títulos (2020, 21, 22 e 23). Antes disso, nos anos de 1992, 93, 94, 95 e 96, com três títulos (93, 94 e 96) e dois vices, o Palmeiras chegou em cinco seguidas.

Um pouco antes no tempo, na sequência 1969, 70, 71, 72, 73 e 74, com dois títulos (72 e 74) e quatro vices (em 1970 divido com o São Paulo e em 1973 em um título dividido entre Santos e Portuguesa) o alviverde chegou a seis finais. Por fim, ainda na época de Palestra Itália, o alviverde chegou em cinco finais seguidas, nos anos de 1919, 1920, 21, 22 e 23, com um título em 1920 e outros quatro vices.

Os outros rivais do alviverde também conquistaram suas glórias em finais seguidas assim como o alviverde chega agora. Confira abaixo a lista!

Cinco ou mais finais seguidas no Paulistão:

Santos: duas vezes, ambas com mais de cinco (1957, 58, 59, 60, 61 e 62; 2010, 11, 12, 13, 14, 15 e 16)

Paulistano: uma vez (1917, 18, 19, 20, 21)

Corinthians e São Paulo por sua vez nunca chegaram em cinco finais de Paulistão em sequência, parando sempre na quarta final. Confira os números do alvinegro e do tricolor!

Corinthians: duas vezes (1922, 23, 24 e 25; 2017, 2018, 2019 e 2020)

São Paulo: três vezes (1930, 31, 32, 33 e 34; 1943, 44, 45 e 46; 1980, 81, 82 e 83)