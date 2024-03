Santos e Palmeiras fazem a grande final do Campeonato Paulista de 2024. A última vez que as equipes decidiram o título do estadual foi em 2015, quando o Peixe acabou levando a melhor na ocasião. Por ter a melhor campanha geral, o verdão terá a vantagem de jogar a partida decisiva em casa. O pontapé inicial para a finalíssima será no domingo (31) na Vila Belmiro, às 18h, e a volta acontecerá no Allianz Parque, uma semana depois, dia 7 de abril, no mesmo horário.

Histórico

No confronto geral, o alviverde leva grande vantagem em relação ao rival. Ao longo de 350 jogos foram 151 vitórias do Palmeiras contra 107 santistas, junto com 92 empates. Quando o assunto é finais, esse será apenas o quinto confronto entre os times. Veja na tabela abaixo esses números:

1959 - Paulistão - Palmeiras 2x1 Santos

2015 - Paulistão - Santos 2(4)x2(2) Palmeiras*

2015 - Copa do Brasil - Palmeiras 2(4)x2(3) Santos*

2021 - Libertadores - Palmeiras 1x0 Santos

*após empate no agregado, a partida foi decidida nos pênaltis

Nas últimas cinco vezes, o verdão também leva vantagem com três triunfos, um empate e apenas uma vitória alvinegra. Jogando na Vila Belmiro são 128 partidas e o Palmeiras também vence nos duelos diretos, 56 vitórias e 48 derrotas. No Allianz Parque o domínio verde é evidente com dez triunfos e três empatem em 14 jogos. O Peixe venceu apenas uma vez na casa rival.



Foto: Divulgação/Santos FC

Campanha até a final

Tanto Palmeiras quanto Santos fizeram uma grande trajetória durante o campeonato. A melhor contra a segunda melhor campanha, respectivamente. O alviverde está invicto na temporada, apesar da derrota para o São Paulo na Supercopa Rei, na qual a partida foi decidida nos pênaltis. Até aqui foram 15 jogos com 10 vitórias e 5 empates. Confira abaixo todos os confrontos do verdão no ano:

Novorizontino 1x1 Palmeiras

Palmeiras 3x2 Inter de Limeira

Palmeiras 2x1 Santos

RB Bragantino 0x1 Palmeiras

Palmeiras 0(2)x0(4) São Paulo*

Palmeiras 2x0 Ituano

Santo André 1x1 Palmeiras

São Bernardo 0x1 Palmeiras

Palmeiras 2x2 Corinthians

Palmeiras 3x1 Mirassol

Portuguesa 0x2 Palmeiras

São Paulo 1x1 Palmeiras

Palmeiras 1x0 Botafogo-SP

Palmeiras 5x1 Ponte Preta

Palmeiras 1x0 Novorizontino

*depois do empate, Palmeiras foi derrotado na disputa por penalidades máximas

Após a queda para a segunda divisão do campeonato brasileiro em 2023, Fábio Carille assumiu o comando da equipe e junto com uma grande reformulação no elenco, conseguiu classificar o Peixe para o mata-mata do estadual após três anos e consecutivamente para a decisão, algo que não acontecia desde 2016.

Ao todo o alvinegro praiano disputou 14 partidas com nove vitórias, dois empates e três derrotas. Confira abaixo todos os confrontos do peixão na temporada:

Botafogo-SP 0x1 Santos

Santos 3x1 Ponte Preta

Palmeiras 2x1 Santos

Água Santa 0x1 Santos

Santos 2x0 Guarani

Santos 1x0 Corinthians

Mirassol 2x2 Santos

São Paulo 0x1 Santos

Santos 1x2 Novorizontino

Santos 2x1 São Bernardo

RB Bragantino 1x0 Santos

Santos 3x2 Inter de Limeira

Santos 0(4)x0(2) Portuguesa*

Santos 3x1 RB Bragantino

*depois do empate, Santos venceu na disputa por penalidades máximas

Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão



Entrevista coletiva FPF

Nessa sexta-feira (29), treinadores e capitães de ambas equipes concederam entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). O Palmeiras foi representado por Abel Ferreira e Marcos Rocha; já o Santos foi com Fábio Carille e Diego Pituca. Confira abaixo algumas falas que ocorreram na coletiva:

Fábio Carille: “Trago isso desde o início, já falei outras vezes, a competição mais importante para o torcedor/para todos para a Série B, mas o mais importante para nós é aquela que nós estamos. A série B começa só no dia 20 de abril para nós. Muito focado no paulista, muito focado na final e muito feliz pelo momento.”

Abel Ferreira: “Jogar contra o Santos é sempre difícil de qualquer jeito. Como eu já disse anteriormente, eu acho que apesar de ser uma equipe que está junta a pouco tempo tem processos já bem sólidos, uma forma de jogar bem sólida. Inclusive disse ainda ontem na coletiva que pude ver o jogo contra o RB Bragantino e gostei muito do meio de campo, de um jogador que está aqui, né? (Abel olha para Pituca e sorri). Acho que são bons jogadores, um deles eu criei quando estava no Braga (POR), quando eu era treinador do Braga (POR), mas o presidente não comprava jogadores , só aqueles no final de contrato. Como eu disse, é sempre difícil jogar contra o Santos, ainda mais agora por tudo que vocês falaram, pela vontade, pelo treinador (Carille) falou. Quando ganhei em nossa casa foi difícil jogar. Se eu pudesse, emprestaria o Allianz Parque para que eles pudessem jogar aqui em São Paulo.”

Nosso repórter, Pedro Cunha, estava presente e perguntou para os atletas sobre sentimento deles estarem ali disputando uma final:

Diego Pituca: “olha, eu falo por mim, comecei muito pequeno, meus pais trocavam o que de comer para me dar uma chuteira e hoje poder estar aqui representando o Santos em uma final, é um motivo de alegria não só pra mim, mas também de todos os meus familiares que me acompanharam até aqui. Muito feliz mesmo de estar vestindo essa camisa, todos sabem do carinho que tenho pelo Santos e hoje está aqui podendo jogar essa final é um motivo de muita alegria. Espero poder conquistar meu primeiro título com o Santos.”

Marcos Rocha: “Sendo bem sincero, dá um frio na barriga de estar aqui hoje. São 15 anos jogando futebol profissional, disputando vários torneios, conquistando títulos e estar aqui representando a Sociedade Esportiva Palmeiras é muito gratificante. Digo que não esperava isso na minha carreira porque temos vários capitães dentro do nosso elenco, pessoas que são responsáveis por todo esse processo que o Abel está introduzindo dentro da equipe. Lógico que a gente lembra de todo o passado, como foi difícil estar aqui hoje. Abri mão de toda juventude, dos amigos, da família, saí cedo de casa, todo processo que todo jogador que quer ser profissional tem que escolher, se não, não consegue chegar nesse momento. Será muito gratificante novamente compartilhar esse momento com os meus familiares, com os torcedores, com os funcionários que estão fazendo parte dessa história que a gente está escrevendo dentro do Palmeiras. Então espero que possamos fazer dois grandes jogos e que no final possamos levar alegria para essas pessoas que estão do nosso lado.”

Arbitragem

O jogo de ida ocorrerá na Vila Belmiro no domingo (31), às 18 horas, com Flávio Rodrigues de Souza como árbitro do confronto.

Já a partida de volta será no Allianz Parque no próximo domingo (7), no mesmo horário, com Raphael Claus no apito.