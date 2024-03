O maior clássico de Minas Gerais será, outra vez, protagonista da grande final do Campeonato Mineiro. Atlético-MG e Cruzeiro iniciam neste sábado a 27ª decisão de estadual entre as duas equipes, às 16h30, na Arena MRV.

Atual tetracampeão, o Galo defende a hegemonia na competição e busca chegar ao quinto título seguido e a 49ª taça de sua história. Caso vença, o time ficará mais perto de igualar a maior sequência de conquistas da história do clube, quando foi hexacampeão entre 1978 e 1983.

Por outro, o Cruzeiro quer repetir a façanha de 1984, quando encerrou a sequência de títulos do maior rival e levantar seu 39º troféu do estadual, o que não acontece desde 2019. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, a Raposa tem a vantagem de jogar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.

Cruzeiro tem histórico positivo nos últimos anos

De 2004 pra cá, o time celeste chegou à final com a vantagem pelo primeiro lugar geral na primeira fase sete vezes, e em quatro oportunidades (2008, 2011, 2014 e 2018) terminou com o título, todas contra o Atlético-MG.

O Galo, por sua vez, disputou a decisão tendo que reverter a desvantagem da campanha em oito oportunidades no mesmo período, e apenas quatro vezes (2007, 2013, 2015 e 2020) terminou a competição com a taça de campeão, sendo duas vezes diante do Cruzeiro.

Raposa leva vantagem em confrontos diretos nas decisões

Desde que se enfrentaram pela primeira vez em uma final de Campeonato Mineiro em 1931, Cruzeiro e Atlético se encontraram 26 vezes para decidir a taça. Apesar do alvinegro ter vencido a primeira decisão, o time celeste foi quem mais vezes levou a melhor.

Em 15 oportunidades, a Raposa superou o rival e levou o caneco de campeão, contra 11 vezes do Galo. Além disso, em 1956, as duas equipes, que fizeram a final daquele ano, acabaram dividindo o posto de campeão estadual.

No século XXI, o Cruzeiro também tem boa vantagem, com sete conquistas em cima do Atlético-MG contra quatro do alvinegro em cima de seu maior rival, sendo a última em 2022.

Duelo de hermanos no estadual

Além de toda rivalidade, o clássico terá, pela primeira vez em sua história, dois treinadores argentinos se enfrentando em uma final. Nicolás Larcamón, que comanda o time celeste desde o começo do ano, terá pela frente Gabriel Milito, recém chegado ao alvinegro e que fará sua estreia na grande final.

O técnico cruzeirense busca se tornar o segundo estrangeiro na história do clube a vencer o estadual. Até aqui, o único que conseguiu esse feito foi o italiano Matturio Fabbi, que conquistou os primeiros três títulos mineiros da história do Cruzeiro, quando o time ainda se chamava Palestra Itália, entre 1928 e 1931.

Larcamón tem a seu favor o fato de ter quebrado um tabu de quase oito anos, pois, desde Paulo Bento (2016), um treinador estrangeiro não vencia um clássico diante do Galo. Antes dele, Paulo Pezzolano (2022 e 2023) e Pepa (2023) comandaram o time celeste diante do alvinegro e não conseguiram vencer.

Milito, por sua vez, quer estrear com o pé direito à frente do Atlético-MG e conquistar seu primeiro título na carreira, além de manter a recente tradição argentina no clube. Caso vença, se tornará o oitavo estrangeiro e o quarto argentino campeão mineiro pelo Galo, se juntando a Jorge Sampaoli (2020), Turco Mohamed (2022) e Eduardo Coudet (2023).

O novo comandante atleticano busca também manter a invencibilidade dos hermanos diante do Cruzeiro. Nos últimos anos, tanto Mohamed quanto Coudet não perderam para o time celeste. Em quatro jogos, foram três vitórias e um empate.

Final tem briga pela artilharia

Outro fator que ganha olhares na final é a disputa pelo posto de goleador máximo do Campeonato Mineiro e, em campo, dois candidatos ainda concorrem ao primeiro lugar.

Pelo lado do Galo, o atacante Hulk, artilheiro nas edições de 2022 e 2023, tem atualmente cinco gols, dois a menos que Jonathas, do Athletic, que ultrapassou Mastriani e Igor Bahia.

O camisa sete atleticano busca ser o goleador do estadual pelo terceiro ano seguido e, caso consiga, se tornará o primeiro jogador da história do alvinegro a alcançar a marca.

No Cruzeiro, o argentino Dinenno é o jogador com mais gols na equipe pelo Campeonato Mineiro. Tendo balançado as redes quatro vezes, o atacante pode se tornar o primeiro estrangeiro da história a ser o artilheiro da competição.

Atlético-MG vem com mudanças táticas

Em sua primeira semana de treinamentos, Gabriel Milito começou a adotar nos treinos uma nova formação tática com o elenco. Para logo mais, o alvinegro deve entrar em campo escalado no 3-4-3 e com alterações importantes no meio campo.

Na defesa, o Galo conta com o retorno do zagueiro Maurício Lemos, que estava afastado desde o clássico contra o Cruzeiro na primeira fase, quando saiu por lesão. O uruguaio deve formar o trio na zaga junto com Bruno Fuchs e Jemerson.

No meio, a principal novidade é a volta de Matías Zaracho. O argentino, que também estava sem jogar desde o clássico na Arena MRV, se recuperou do problema muscular na coxa esquerda e está novamente à disposição.

Por outro lado, Gustavo Scarpa, principal contratação da diretoria atleticana no começo do ano, deve ser sacado e começar a partida entre os reservas. Com isso, Saravia e Guilherme Arana devem fazer as alas, e Battaglia e Igor Gomes fecham o meio.

À frente, Zaracho será o jogador que ficará próximo de Paulinho e Hulk, formando o trio ofensivo que terá a missão de balançar as redes rivais e reverter a desvantagem do time adversário.

Provável escalação: Everson; Bruno Fuchs, Lemos e Jemerson; Saravia, Zaracho, Battaglia, Igor Gomes e Arana; Paulinho e Hulk.

Cruzeiro conta com a volta de dois titulares

Para o primeiro jogo da final, o treinador Nicolás Larcamón ganha os retornos do zagueiro Zé Ivaldo, autor de um dos gols da vitória no clássico da primeira fase, e do lateral esquerdo Marlon.

Os dois jogadores ficaram de fora da vitória diante do Tombense, no jogo de volta das semifinais por terem sido expulsos na partida de ida, no Ipatingão. Eles devem entrar nos lugares de Neris e Villalba.

Outra novidade é o retorno de Dinenno aos 11 iniciais. O atacante argentino, que ficou no banco de reservas nas duas partidas da fase anterior, deve voltar a assumir a titularidade no lugar de Rafael Elias, que passou em branco quando esteve em campo.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (Neris), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Juan Dinenno.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima;

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira;

Assistente 2: Magno Arantes Lira;

VAR: Emerson de Almeida Ferreira.