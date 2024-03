Nesta sexta-feira (29), o Paysandu anunciou a contratação do zagueiro uruguaio Yefferson Quintana, 27, o atleta veio da Portuguesa após sua participação despercebida pela Lusa no Paulistão.

Além da passagem na Fabulosa, o defensor teve passagens por Peñarol, San Jose Earthquakes, Danubio e Defensor Sporting.

Quintana já havia recebido sondagens de alguns clubes da Série C e da Série B, o Papão da Curuzu disputava o jogador contra o Guarani e o rival Remo.

O uruguaio deve chegar semana que vem no Pará para a realização de exames médicos, mas só deverá jogar a partir de 19 de abril, começo da Série B, já que não é mais possível inscrever jogadores para a Copa Verde.

BIENVENIDO! ⚪️🔵



O zagueiro uruguaio Yeferson Quintana é o mais novo contratado do Paysandu para a temporada! Pra cima!🐺👊🏽#OMaiorCampeãodaAmazônia pic.twitter.com/5rqDM7Tofu — Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 29, 2024

Barca de saídas na Portuguesa

Após o fim do Campeonato Paulista, vários jogadores da Portuguesa estão com seus vínculos de contrato finalizados, mas a primeira saída mesmo foi do técnico Pintado.

Quem assume o comando agora é o treinador Alan Dotti, seu último trabalho foi coordenar o time sub-20 da Lusa que chegou até às quartas de final da Copinha.

Dos jogadores de malas prontas, o primeiro a anunciar a saída foi Henrique Dourado por meio de suas redes sociais.

Logo em seguida, Felipe Marques também disse adeus ao rubro-verde. Douglas Borel e Marco Antônio retornaram ao seus clubes após o empréstimo, sendo Bahia e Vitória respectivamente.

Os laterais Marquinhos Pedroso e Eduardo Diniz também tiveram suas saídas anunciadas, Pedroso segue sem clube, mas Diniz, grande destaque no Paulistão, chega para reforçar o Ituano.

Ao todo, são sete saídas confirmadas por parte da Portuguesa, o que desfalca o clube para a Copa Paulista.

Rumores de tranferência

A lista de saídas não termina por aqui, Giovanni Augusto, meio-campista e titular absoluto da Lusa, teve nom desempenho no Paulistão e chamou a atenção de alguns clubes.

De acordo com o portal "Portal da Bola 10", o ex-Corinthians deve jogar pela Chapecoense, já que foi flagrado treinando com a equipe catarinense.

Augusto vinha sendo especulado para complementar o Santos na Série B

A Lusa tem a intenção de emeprestar Tauã e Luccas Paraizo para a Inter de Limeira, que participará da Série D deste ano.

As "crias da Lusa" que tiveram destaque na Copinha e subiram para o time principal também recebem sondagens.

De acordo com a "Lusa em Dia", Talles e Maceió estavam sendo sondados pelo São Paulo, que desistiram das negociações, mas Maceió segue despertando o interesse do Santos.

O zagueiro Patrick recebeu sondagens do Coritiba, mas também chegou a receber consultoria do Cruzeiro.