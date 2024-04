Na noite deste domingo de páscoa (31), o Santos venceu historicamente o Palmeiras por 1 a 0, o jogo foi válido pela partida de ida da final do Paulistão 2024, o gols santista foi marcado por Otero de cabeça, assim, a equipe da baixada leva a vantagem para a decisão no próximo domingo, que será disputada no Allianz Parque

Santos domina mas não abre o placar

Foto:Divulgação/Paulistão

Por conta de um histórico amplamente favorável para a equipe do Palmeiras nos últimos confrontos diretos com o Santos, a expectativa era baixa para uma vitória Santista, mas assim como durante todo o Campeonato Estadual, o Santos de Carille surpreendeu e muito seus torcedores.

Nos primeiros 45 minutos de duelo, os santistas dominaram o verdão, criando inúmeras chances, que para o azar dos donos da casa, pararam praticamente todas nas mãos do goleiro Weverton, que fez uma excelente primeira etapa e foi o nome do jogo na etapa inicial.

Otero marca no começo e sacramenta vitória santista

Foto:Divulgação/Paulistão

Com uma ampla dominância da equipe do Santos na primeira etapa, o Palmeiras teria de mudar o seu estilo de jogo para que o desfecho fosse positivo, mas por opção técnica de Abel Ferreira, não foram feitas mudanças no intervalo, e a punição veio rápida, logo aos 3 minutos do segundo tempo, Guilherme, que já vinha fazendo um bom jogo, fez uma grande jogada pelo lado esquerdo e acertou um cruzamento na medida na segunda trave, que chegou na cabeça di “baixinho” Otero, que testou firme, para baixo, dessa vez passando do Weverton e abrindo o placar na Vila Belmiro, e a torcida foi a loucura.

Com o gol marcado, a confiança do Peixe aumentou muito e a equipe da casa conseguiu manter um pouco mais a posse de bola e explorar bastante os contra-ataques, mas apesar de boas chances criadas, o placar não foi ampliado.

E chegando por volta dos 30 minutos, o Palmeiras de Abel conseguiu reagir, começou a tomar conta do jogo e criar ótimas chances, e se no primeiro tempo o arqueiro Weverton teve grande destaque, agora era a vez de João Paulo, que foi acionado diversas vezes nos minutos finais da partida e fez uma defesa “milagrosa” aos 40 do segundo tempo, que foi a grande responsável por manter o Santos na partida e consequentemente garantir a vitória histórica do Peixe.

Presença Ilustre

Foto:Divulgação/Santos

Um nome muito conhecido no futebol mundial e ídolo do Santos esteve presente neste domingo na Vila Belmiro, Neymar Jr viu a partida de um dos camarotes do “alçapão” e comemorou bastante a vitória de seu ex-clube.

Próximos Compromissos

O Santos por conta de uma temporada ruim no ano passado, não se classificou para competições internacionais e agora se prepara para a decisão do Paulistão 2024, na qual será disputada no próximo domingo, no Allianz Parque, com o horário marcado para às 18h.

Já o Palmeiras, antes da decisão contra seu rival Santos no Estadual, terá um duelo importante pela Libertadores 2024, em que terá de enfrentar a equipe do San Lorenzo, no Nuevo Gasômetro, ás 21h30.