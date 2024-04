Patrick de Paula foi contratado pelo Botafogo em Março de 2022, e até a contratação de Luiz Henrique este ano junto ao Betis era a contratação mais cara da história do Botafogo.

O volante que foi contratado do Palmeiras custou ao Alvinegro 33 milhões de reais na época, e fez parte da equipe do Botafogo que ficou no meio da tabela da série A.

(Foto: Vitor Silva/ Botafogo)

O jogador de 23 anos vinha sendo titular com Luís Castro, treinador que hoje está no Al-Nassr, e se lesionou ainda no primeiro tempo da partida contra o Flamengo realizada no Mané Garrincha, em que o Rubro-Negro saiu vencedor.

Na ocasião foi constatada uma lesão no ligamento colateral lateral, o cruzado, os dois meniscos (medial e lateral) e o côndilo femoral, e nos dois primeiros meses chegou a ficar sem colocar o pé no chão.

"A recuperação vai se estender durante toda a temporada. Patrick está sendo assistido pelo Departamento Médico do Clube e agradece as mensagens de apoio recebida nos últimos dias", foi o que disse a equipe Carioca.

O jogador perdeu a temporada 2023 do Botafogo e tudo que a cercou, além de perder a pré-temporada e todo o início do ano de 2024 do Alvinegro.

"Finalmente chegou o dia. Só minha família e pessoas próximas sabem o que eu passei neste pouco mais de um ano. O caminho foi repleto de obstáculos, dor, ansiedade. Mas sempre fui forte e jamais ia desistir. Com muito foco, apoio e pessoas incríveis, estou recuperado e pronto pra voltar ao que mais amo: jogar futebol. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Também a minha família, staff e todos que me apoiaram neste longo período. Principalmente ao torcedor do Botafogo pelo carinho desde o momento da lesão até agora. Agora é pensar no futuro. Cheio de conquistas e realizações", publicou PK em sua conta no Instagram ao ser relacionado para a final da Taça Rio

Como era o mundo antes da lesão de Patrick de Paula

Algumas coisas mudaram, e fatos inéditos aconteceram nos 400 dias em que Patrick de Paula esteve no departamento médico do Botafogo. Entre os acontecimentos estão:

O Fluminense ainda não havia vencido a Libertadores da América;

O Santos nunca havia sido rebaixado;

O São Paulo nunca tinha vencido uma Copa do Brasil;

Luís Castro ainda era treinador do Botafogo;

Vasco e Cruzeiro ainda estavam juntos na segunda divisão.

O jogador foi relacionado para enfrentar o Boavista neste domingo às 18h30 (Horário de Brasília), no Nilton Santos, em partida válida pelo jogo de volta da final da Taça Rio, na ida o Alvinegro goleou por 4 a 0 e encaminhou o bi consecutivo da competição, há a expectativa que Patrick entre em campo e jogue alguns minutos.