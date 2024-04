O Botafogo confirmou o seu favoritismo neste domingo (31) e superou o Boavista por 2 a 0, conquistando o título da Taça Rio com facilidade no Estádio Nilton Santos. Com o bicampeonato, o alvinegro carioca assegurou vaga na Copa do Brasil 2025.

Ritmo de treino no primeiro tempo

Em sua "quase" despedida no comando do Botafogo, o auxiliar Fábio Matías usou muitos jogadores reservas em uma escalação alternativa pensando mais na estreia pela fase de grupos da Libertadores. As principais novidades consistiram nos retornos de Luiz Henrique e Patrick de Paula.

No entanto, a etapa inicial acabou ficando marcada justamente por um rítmo de treino por parte de ambas equipes. Tivemos alternâncias no controle da posse de bola mas nenhuma objetividade.

Aos 5', Rafael avançou pela ponta dirieta e tabelou com Luiz Henrique, mas Raí deu um chute firme para fora no gol de André Luiz na finalização. Na sequência, Matheus Nascimento recebeu ótimo lançamento na área, mas acabou demorando para finalizar e foi desarmado.

Na marca dos 29 minutos, Kauê invadiu a grande área após acelerar firme e André Luiz defendeu. Depois, foi a vez de Matheus Nascimento ter mais uma chance de gol pelo lado, só que o goleiro do Boavista espalmou.

Botafogo acelera no início do segundo tempo e rapidamente define o jogo

Diferentemente da etapa inicial, tivemos ação logo no início do segundo tempo com o Botafogo definitivamente confirmando o seu título da Taça Rio. Aos 2', Willian Oliveira se jogou na bola em tentativa de cruzamento e o penal claro foi marcado. Tchê Tchê cobrou com paradinha a abriu o placar.

Na sequência, Raí se aproximou da área e trouxe para a canhota para dar uma chapa com perigo à direita do gol. Ryan Guilherme puxou contra-ataque para o Boavista e escapou de falta para bater de chapa acertando a trave. No rebote, Mateus Lucas chutou e Igo Gabriel defendeu.

Enquanto o Boavista não aproveitou sua melhor oportunidade de gol, o Botafogo marcou o segundo. Matheus Nascimento deu um ótimo toque na bola e Kauê mandou de primeira no canto para marcar um golaço.

O jogo caiu muito de intensidade novamente com os 6-0 favoráveis ao alvinegro no agregado e a reta final ficou marcada pelo retorno de Patrick de Paula, que teve oportunidade de marcar em chute de canhota. Após o apito final, o atacante se emocionou e recebeu os aplausos da torcida.

Sequência

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), em casa, contra o Junior Barranquilla, pela primeira rodada do Grupo D da Conmebol Libertadores.