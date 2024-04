O zagueiro Luan enxergou uma partida distinta do Palmeiras na derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela partida de ida da grande final do Paulistão 2024.

Para o camisa 13 alviverde, o atual bi-campeão estadual fez primeiro tempo abaixo do esperado, mas após o gol sofrido aos dois minutos da etapa final, a equipe melhorou e apresentou bom desempenho.

"Apesar de termos sofrido o gol, fomos dois distintos. Não conseguimos jogar no primeiro, mas crescemos depois do gol. Não conseguimos empatar, mas é um jogo de 180 minutos. Perdemos o primeiro tempo da final, mas temos a chance de traçarmos uma estratégia para ganharmos e sermos campeões com a nossa torcida", avaliou Luan.

"Nos conhecemos muito, já vivemos diversas situações e são essas que nos fazem crescer. É o momento de agora pensar na Libertadores, de quarta-feira, e após esse jogo trabalhar para que, no domingo, na nossa casa que vai estar cheia com o torcedor do nosso lado, a gente consiga mais uma vez reverter o resultado e sairmos de lá campeões, mas com muito trabalho. Primeiro colocar os pés no chão, respeitar a equipe do Santos. Eles fizeram um bom jogo na casa deles e saíram com a vitória. Agora é na nossa casa.", completou Luan.

Com Luan confiante na virada palestrina, Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar no próximo domingo (07), no Allianz Parque, valendo a taça do Paulistão 2024. Para ser campeão no tempo normal, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória mínima leva a decisão aos pênaltis e em caso de empate ou derrota, o Santos se tornará o novo Campeão Paulista.