Neste domingo (31), Santos irá receber o Palmeiras no Estádio Urbano Caldeira, conhecido como Vila Belmiro, às 18h no horário de Brasília. Os times disputarão o primeiro de dois jogos da final do Campeonato Paulista 2024. O Santos fez a segunda melhor campanha da fase de grupos e o Palmeiras, atual campeão, fez a melhor campanha geral.

Disputa valendo taça:

O Santos chega para a final com um histórico de vitória contra o Red Bull Bragantino por 3 a 1 pela semifinal. Teve também o avanço nas quartas de final nos pênaltis após empatar com a Portuguesa. Na primeira fase, o alvinegro praiano finalizou a campanha com 25 pontos com 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

O Palmeiras tem um retrospecto sem pontos negativos e vai para a final invicto. Venceu o Novorizontino por 1 a 0 nas semifinais e derrotou a Ponte Preta pelo placar de 5 a 1 nas quartas de final. Na fase de grupos, acumulou 28 pontos com 8 vitórias e 4 empates.

Retrospecto do Clássico da Saudade:

As equipes se enfrentaram por diversos campeonatos, até valendo título de Libertadores e o retrospecto é positivo para o alviverde. Os rivais se enfrentaram 350 vezes na história sendo 151 vitórias do Palmeiras, 92 empates e 107 vitórias do Santos. Em relação aos gols, o Verdão balançou as redes 586 vezes contra 486 vezes do Peixão.

Confira os últimos 5 confrontos:

Palmeiras 2 a 1 Santos - Campeonato Paulista 2024

Palmeiras 1 a 2 Santos - Campeonato Brasileiro 2023

Santos 0 a 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2023

Palmeiras 3 a 1 Santos - Campeonato Paulista 2023

Palmeiras 1 a 0 Santos - Campeonato Brasileiro 2022

Prováveis escalações:

Santos: João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonatan, João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano, Otero, Guilherme e Furch.

Técnico: Fábio Carille

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Murilo, Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga, Piquerez, Endrick e Flaco López

Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem:

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Árbitros assistentes: Marcelo Carvalho Van Gassee e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santoso