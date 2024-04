Nesse último domingo (31) de março foi o dia da primeira partida da final do campeonato paulista. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Palmeiras por 1x0 e conquistou a vantagem do empate para o jogo de volta. Otero foi o autor do gol no comecinho do segundo tempo.

Com a ilustre presença de Neymar, cujo foi o responsável por levar a taça até o centro do campo, o Peixe terá toda a semana para dedicar o foco a partida decisiva. Confira abaixo as principais respostas do treinador Fábio Carille na entrevista coletiva pós-jogo:

Coletiva Carille

“Estamos enfrentando um dos melhores times dos últimos anos, temos que ter humildade e respeito. Uma vantagem importante, mesmo a mínima é importante. Saí, sim, do jogo na terceira rodada e falei para todos que estavam no vestiário que eu gostaria de chegar na final com o Palmeiras. Vamos continuar com humildade para melhorar o que temos que melhoras e, quem sabe, buscar o título lá dentro”, disse o técnico santista relembrando que na partida de 28 de janeiro comentou que queria enfrentar o alviverde na final.

Ele também respondeu sobre não ter feito uma vantagem ainda maior no confronto de ida: “Vamos olhar os dois lados: se tivéssemos caprichado, poderíamos ter feito, mas o Palmeiras também criou na bola aérea. É um jogo consistente deles o tempo todo. Saio satisfeito com o resultado, o Palmeiras poderia ter empatado. O resultado nessa fase da competição é de muita importância para nós.”

“A partir de agora começamos a projetar e ver os nossos problemas. Ver o que aconteceu com o João Paulo e o Furch. Sabemos que eles são fortes, é um jogo diferente, a bola rola mais por ser sintético. Temos um time experiente que sabe suportar os momentos. Amanhã é folga, mas terça já vamos para o campo. A partir de terça, vamos sentar com o departamento médico para fazer as melhores escolhas”, comentou o professor após ser questionado sobre o gramado do Allianz Parque e sobre a escalação na próxima semana.

Carille também falou sobre o costume que o rival tem em virar finais de estadual: “Esse é um trabalho que a gente começa a olhar no começo da semana. Nos preparamos para o jogo na Vila. O Palmeiras vai repetindo bola na área, pressionando, jogadores na entrada para pegar rebote. Faz isso muito bem feito. Sem bola, os alas viram uma linha de cinco e vira um 541 muito rápido. Com bola, espeta os laterais e o meia avança. É um trabalho para nós, temos que olhar para isso e ter maturidade lá. Vamos trabalhar pensando nisso.”

O comandante alvinegro finalizou respondendo sobre a postura que a equipe tem que adotar no jogo de volta: “Ter bastante a atenção, igual teve hoje. Procurar segurar bem os primeiros minutos para que não venha pressão. Começar a incomodá-los na primeira pressão. Sabemos como eles atacam, o que eles podem explorar no sistema ofensivo e defensivo deles. Temos que continuar nessa batida para fazermos um bom jogo lá.”