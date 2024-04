Um dos destaques das primeiras rodadas do Goiano Sub-17 é o meia Luizinho. A jovem promessa do Trindade marcou três gols em cinco partidas e vem contribuindo para a boa campanha do Tacão neste início de competição.

Ciente do momento positivo, Luizinho celebrou a boa fase e ressaltou a importância de ajudar a equipe a alcançar os objetivos traçados para o campeonato.

"Estou muito feliz com o meu desempenho até o momento. É uma sensação incrível contribuir com gols, mas o mais importante é contribuir para os objetivos do clube. Vou continuar trabalhando duro para ajudar o time da melhor forma possível e manter esse bom momento ao longo da temporada”, declarou o jovem.

Luizinho também exaltou a grande campanha que o Trindade vem construindo no Estadual. Atualmente, o Tacão lidera o torneio de forma isolada com 100% de aproveitamento, obtendo cinco vitórias em cino jogos.

"Estamos começando o campeonato da melhor forma possível, com vitórias em todos os jogos até agora. Isso demonstra a nossa força como equipe e o nosso comprometimento em campo. Estamos focados em continuar nessa trajetória de sucesso e mostrar que o Trindade deixar seu nome. Vamos seguir nessa pegada, jogo a jogo, para manter essa liderança”, acrescentou Luizinho.

O próximo jogo do Trindade na competição será no dia 3 de abril. O time enfrenta o Bela Vista em casa, às 15h30, pela sexta rodada do Goiano Sub-17.