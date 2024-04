Em meio às disputas do Estadual e Copa do Nordeste, o Vitória volta as suas atenções para o seu retorno à primeira divisão do Brasileiro. Competição em que o Leão participou pela última vez em 2018 e foi vice-campeão em 1993.

Diante disso, o time do Barradão quer fazer bonito na Série A. Com a intenção de corresponder às expectativas do torcedor, o executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, destaca a imagem que o time de Salvador pretende transmitir nesta temporada.

"A gente quer transmitir o que a gente tem feito de melhor, que é um time competitivo. A gente quer que o torcedor se sinta bem representado ali dentro do campo. Eu acho que esse é o melhor caminho em um campeonato que é muito difícil. Tem uma disparidade financeira gigantesca, mas que a gente precisa igualar na vontade, entrega dentro de campo, na competitividade", afirmou.

Com tantos desafios pela frente, o dirigente ainda ressalta a filosofia de trabalho adotada pelo Vitória desde que chegou ao clube no ano passado e que está trazendo benefícios desde então.

"Não existe uma fórmula mágica. Eu acredito em trabalho, acredito em ambiente de trabalho e sem dúvida alguma acho que todo mundo, desde o porteiro do clube ao presidente, é merecedor desse momento que o Vitória está vivendo. Mas todo mundo está muito consciente de que é só o início, a gente não ganhou nada, a gente quer construir algo muito maior ainda", contou.

Por fim, Ítalo Rodrigues avalia como funcionou a montagem do elenco do Vitória pensando nesse retorno à Série A.

"A intenção é justamente a gente obter um equilíbrio dentro do elenco, mas claro, atletas jovens podem virar ativos do clube junto com aqueles que têm um pouco mais de experiência, mais de vivência, até mesmo na competição", concluiu.