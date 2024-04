O Ska Brasil está classificado para as quartas de final da série A4 do Paulistão. Com uma grande campanha de recuperação, a equipe embalou oito jogos de invencibilidade e encerrou a fase de classificação na sétima colocação, com 22 pontos.

Uma das joias desse elenco do Ska é o atacante Gabriel Razera,, de apenas 20 anos. O atacante chegou ao clube em 2021 para integrar o elenco sub-17. Ali se iniciava uma trajetória recheada de sucesso entre as duas partes. Razera tornou-se o maior artilheiro em atividade da história do clube, com 13 gols marcados, considerando apenas competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol.

O jovem marcou gols em duas edições de Copinha, diversos Campeonatos Paulistas de base e até balançou as redes contra o Barcelona, em torneio realizado na Espanha.

Foto: William Oliveira/@soirtsfotos10

"Posso dizer que o Ska é a minha casa. Cresci aqui e agora estou no profissional, então passa todo o filme na cabeça. Todos os obstáculos que superamos. Ter esses números me deixa muito feliz, quero ter a oportunidade de manter a escrita e deixar a minha marca também no profissional", contou Gabriel.

Razera disputou a Copinha deste ano, disputou três partidas, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Com o fim da participação do Ska Brasil na competição, foi alçado ao elenco profissional. Logo na primeira rodada da série A4, Razera fez sua estreia como profissional, entrando no segundo tempo da partida contra o Audax-SP. Até o momento, o atacante disputou 10 partidas, com 208 minutos em campo.

Razera segue buscando seu primeiro gol como profissional e terá a oportunidade nos confrontos das quartas de final, contra o Grêmio Sãocarlense.

"Estou tranquilo quanto a isso, sei que o gol vai sair na hora certa. O mais importante nesse momento é que a equipe está bem, estamos vindo numa sequência muito boa. Corrigimos o nosso rumo a tempo no campeonato e agora podemos vivenciar esses momentos de decisão. É seguir fazendo nosso trabalho que as coisas vão acontecendo. Vamos em busca do acesso", completou Razera.

O Ska Brasil faz o primeiro jogo das quartas de final no próximo sábado, dia 06/04, em casa, contra o São Carlense, às 15h. O jogo da volta será no dia 13/04.