O Flamengo inicia nesta terça-feira (2) a sua jornada na Conmebol Libertadores 2024 em duelo diante do Millonarios, no Estádio El Campín, com 2.600 metros acima do mar, no jogo de abertura do Grupo E.

A equipe rubro-negra vive excelente fase com o título estadual encaminhado e apenas um gol sofrido durante toda a temporada, em uma partida que atuou com jogadores sub-23. Tite estará com o elenco todo à disposição para a estreia na Libertadores.

Do outro lado, o Millonarios venceu no final de semana pelo Campeonato Colombiano, mas vive uma temporada irregular com 19 pontos em 15 jogos, dez pontos atrás do líder Tolima (que possui um jogo a menos).

O Estádio El Campín terá capacidade reduzida para 24 mil torcedores por conta de um show que ocorrerá no final de semana. A ESPN e o Star+ transmitirão a estreia do rubro-negro.

Flamengo pode ficar sem dois jogadores

Com o título do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu muito bem encaminhado, o Flamengo terá apenas Gabigol, Gerson e Wesley como desfalques, como tem ocorrido nos últimos jogos.

No entanto, as informações da imprensa local indicam que Fabrício Bruno e De La Cruz apresentaram um nível de desgaste maior após os jogos da Data Fifa e o primeiro jogo das finais do estadual. Ambos correm o risco de iniciarem no banco de reservas na estreia pela Libertadores.

Provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Millonarios com vários desfalques por lesão

Do outro lado, o técnico Alberto Gamaro está com problemas na escalação titular do Millonarios pois diversos jogadores importantes estão no departamento médico, fato que está atrapalhando a campanha da equipe no campeonato local.

A lesão mais recente ocorreu no dia 23, quando o titular Andrés Lilnás sofreu lesão muscular diante do Deportivo Cali e desfalcará a zaga da equipe colombiana nessa estreia.

Provável escalação: Diego Novoa, Oscar Vanegas, Alex Moreno, Jorge Arias e Jhoan Hernandez; Stiven Vega, Juan Pereira, Beckham Castro, Daniel Ruiz e Emerson Rodruíguez; Juan Carvajal. Técnico: Alberto Gamero.

Arbitragem

Árbitro: Dario Herrera - ARG

Assistente 1: Ezequiel Brailovsky

Assistente 2: Facundo Rodríguez - ARG

4ª árbitra: Maria Fortunato - ARG

VAR: Silvio Truco - ARG