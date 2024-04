Na noite dessa terça-feira (02) se inicia a Copa Libertadores e o grupo A, com o atual campeão Fluminense, começa sua trajetória amanhã, quarta-feira (03).

A vida do Tricolor Carioca nessa primeira fase já está definida. O time terá a companhia de Alianza Lima, Cerro Porteño e Colo Colo nesse primeiro momento da competição.

A estreia do grupo será às 21h da próxima quarta (03), entre Colo Colo e Cerro Porteño. Meia hora depois, Alianza Lima e Fluminense se enfrentam também, dando fim à primeira rodada.

Conheça um pouco sobre cada um dos times, além de mais detalhes do Fluminense.

Cerro Porteño

Disputando a Libertadores por ter sido 2° colocado na classificação geral do Campeonato Paraguaio da última temporada, o Ciclón vive uma temporada de altos e baixos. Vive um princípio de crise, pois perdeu seu treinador e seu, então melhor jogador, Damian Bobadilla recentemente.

Eles mandam suas partidas num dos estádios mais recentes da América do Sul, o Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Ele foi reinaugurado em 2017 e tem uma capacidade para 45 mil torcedores.

Em 2021, o Fluminense jogou nesse estádio, vencendo o confronto válido pelas oitavas de final da Libertadores por 2 a 0.

Seu treinador atualmente é o espanhol Manolo Jímenez, de 60 anos. Manu foi contratado há poucas semanas e já dirigiu grandes equipes da Europa, como Sevilla, Las Palmas, AEK Atenas. Estava no Al-Wahda, da Arábia Saudita, antes de se juntar ao Cerro.

Diego Churín, ex-Grêmio, é o referencial técnico da equipe aos 34 anos. O artilheiro do time no ano, porém, é o paraguaio Cecilio Domínguez, com 3 gols marcados.

Divulgação/Cerro Porteño

Alianza Lima

O primeiro adversário do Fluminense na sua trajetória pela Libertadores 2024 é o segundo maior vencedor da história do Campeonato Peruano.

Atualmente, o time do Galo Preto vive um mau momento. O retrospecto na Libertadores, em disparidade com o sucesso nacional, é caótico. Em 2023, voltaram a vencer a sua primeira partida na competição internacional depois de um hiato de 11 anos.

Hernán Barcos, ex-Grêmio e Palmeiras, é o referencial técnico da equipe. São comandados pelo colombiano Alejandro Restrepo, de 42 anos. Ele ocupa o cargo desde janeiro desse ano.

No ano passado, pelo Deportivo Pereira, clube de seu país natal, chegou às quartas de final do torneio, sendo eliminado pelo Palmeiras de Abel Ferreira.

O estádio em que mandam as suas partidas pela Libertadores é o Alejandro Villanueva, em Lima, capital do Peru. O estádio tem capacidade total de 34 mil torcedores,

Divulgação/Alianza Lima

Colo Colo

Sem sombra de dúvidas, o adversário mais tradicional que o Fluminense terá pela frente na fase de grupos. O Colo Colo é, com alguma sobra, o time mais vencedor do futebol chileno. Apesar disso, vive um momento distante das suas glórias.

Se classificaram para a Libertadores após terem terminado em 3° no Campeonato Chileno da última temporada e só avançaram à fase de grupos pois passaram pela fase preliminar da competição.

O elenco atual conta com alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Arturo Vidal (ex-Flamengo e Athletico) e Léo Gil (ex-Vasco). Carlos Palacios, atacante chileno de 23 anos e também ex-Vasco, é o grande referencial técnico da equipe.

A equipe manda as suas partidas no Monumental de Santiago, que tem capacidade para 47 mil torcedores. Jorge Almirón, técnico do Boca Juniors que foi vice-campeão da Libertadores para o Fluminense no ano passado, é quem comanda os chilenos.

Divulgação/Colo Colo

Calendário

O Fluminense já sabe as datas da sua trajetória na fase de grupos. Confira todas elas;

Fluminense

Vale também analisar como está o momento do Tricolor Carioca para esse início de Copa Libertadores. Os comandados de Fernando Diniz tiveram um início de ano de altos e baixos, em que vivenciaram tanto a conquista inédita da Recopa Sulamericana, quanto a eliminação vexatória no Campeonato Carioca.

Estatisticamente falando, Fluminense vem tendo um começo de ano pouco efetivo. Sofre muitos gols e precisa de poucos chutes sofridos para ter a sua meta vazada.

Ofensivamente, sofre demais com desfalques e se mostrou um time pouco criativo. Em falar nessas ausências, são oito no total para a estreia diante do Alianza Lima: Paulo Henrique Ganso, Germán Cano, Keno, Marlon, Manoel, Gabriel Pires, John Kennedy e Diogo Barbosa.

Os três primeiros, Ganso, Cano e Keno, são titulares. Os dois últimos, John Kennedy e Diogo Barbosa, cumprem suspensão. Os demais estão lesionados e não foram relacionados.

A tendência é de que o Fluminense deixe de ter esses desfalques no decorrer da competição e possa apresentar credenciais melhores. É, sem sombra de dúvida, o favorito a liderar o grupo A e se classificar.