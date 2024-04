Nesta terça-feira (2), os times do Grupo C, The Strongest e Grêmio, se enfrentarão pela primeira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. A estreia do Tricolor está prevista para ser na altitude do estádio Hernando Siles, localizado na cidade de La Paz, às 21h no horário de Brasília.

A partida é a primeira entre as equipes.

Participação recente do The Strongest:

O time boliviano participou, em 2023, da fase de grupos da Libertadores e ficou em último lugar no Grupo D, com 6 pontos. A equipe venceu 2 partidas, saiu derrotada em 4 e enfrentou Sporting Cristal (Peru), River Plate (Argentina) e o campeão da edição, o Fluminense (Brasil).

A volta para a fase de grupos do Grêmio:

Já a última participação do Tricolor Gaúcho na fase de grupos foi no ano de 2020 e o time finalizou em primeiro lugar do Grupo E. Foram 11 pontos somados ao longo de 6 partidas, sendo 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota contra os adversários Universidad Católica (Chile), América de Cali (Colômbia) e o rival Internacional (Brasil).

Provável escalação:

The Strongest: Viscarra, Enoumba, Jusino, Justiniano, Romero, Ursino, Quiroga, López, Ramallo, Arrascaita, Triverio.

Técnico: Pablo Lavallén.

Grêmio: Marchesín, Fabio, Gustavo Martins, Natã, Wesley Costa, Dodi, Du Queiroz, Galdino, Nathan, Nathan Fernandes, João Pedro Galvão.

Técnico: Renato Gaúcho

Transmissão:

A partida estará disponível na plataforma de streaming Paramount+.

Arbitragem:

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai)

Assistentes: Eduardo Cardozo (Paraguai) e Eduardo Britos (Paraguai)

VAR: Derlis López (Paraguai)

O grupo e próximos jogos:

O Grêmio é integrante do Grupo C da Libertadores 2024 e disputará com o The Strongest (Bolívia), Estudiantes (Argentina) e Huachipato (Chile) as vagas para a fase eliminatória da competição.

Na segunda rodada, a equipe gaúcha irá receber na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Huachipato, na próxima terça-feira (9), às 19h. Já o The Strongest irá viajar para La Plata visando o confronto com o Estudiantes no mesmo dia e horário do outro jogo do grupo.