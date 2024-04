Com gol e assistência do atacante Gabryel Monteiro, o Dornbirn venceu o Horn por 4 a 0, no último sábado (30), e conquistou sua segunda vitória consecutiva pela 2.Liga Áustria. Após o confronto, o brasileiro exaltou a atuação eficiente de sua equipe e revelou estar adaptado, apesar do pouco tempo no clube.

"Feliz por termos conquistado nossa segunda vitória seguida. Conseguimos ser eficientes e fazer os gols em momentos-chave do jogo. Em relação a minha atuação individual, me sinto bastante adaptado ao clube, apesar de ter chegado a pouco tempo, e isso vem refletindo no campo. Espero poder ajudar com mais gols e assistências, estou aqui pra isso," disse Gabryel Monteiro.

Com cinco vitórias, um empate e 15 derrotas em 21 partidas, o Dornbirn ocupa a décima quarta colocação na segunda divisão da Áustria. Apesar desse contexto, o atleta acredita na permanência na competição, uma vez que a partir da décima terceira colocação, a equipe se salva do rebaixamento.

"Temos que aproveitar esse momento para somarmos pontos. Sem dúvidas, podemos subir de posição na tabela, porque ainda tem bastante jogos pela frente e a evolução da equipe é nítida. Todo o grupo de jogadores, a comissão e pessoas envolvidas com esse clube acreditam na permanência na competição", finalizou o jogador.

O atacante Gabryel Monteiro, um dos principais jogadores da equipe, tem passagem em times da Malásia e Omã. Além disso, o brasileiro acumula experiência austríaca significativa, onde também já defendeu Austria Lustenau e o Bregenz, seu ex-clube. Pelo Dornbirn, o atleta soma um gol e duas assistências em cinco jogos disputados.