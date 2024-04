Eliel chegou ao Cuiabá no início da temporada e tem pela frente uma série de competições inéditas na sua carreira como profissional, entre elas, a Sul-Americana. Será a primeira vez que o atacante vai disputar uma competição internacional como atleta de futebol profissional.

Eliel é atacante, o famoso “Camisa nove”, mas que pode atuar em outras funções do ataque, chegou ao Dourado no início da temporada após bons anos na Ponte Preta. Na equipe de Campinas, Eliel se mostrou um atleta muito forte e veloz, além de ser um fazedor de gols, o que ajudou muito a Macaca a se manter na segunda divisão nacional para 2024.

Agora no Cuiabá, o atacante vem entrando com frequência nas partidas do Campeonato Mato-grossense e da Copa Verde e está marcando gols e ajudando a equipe, mas na próxima quarta-feira o compromisso será diferente. Trata-se de um jogo pela Copa Sul-Americana, um dos grandes objetivos do Dourado para a temporada.

“Estou ansioso para esse jogo. É algo que eu sempre quis viver, jogar uma competição continental, ajudar os meus companheiros a sairmos com a vitória será a minha maior função, e espero cumprir bem este papel. Vou estar à disposição para ajudar o gruipo da melhor forma possível para que possamos dar passos em busca do nosso objetivo”, disse o atacante.

A partida será na próxima quarta-feira, às 18h00 no horário de Cuiabá (19h00 no horário de Brasília), diante do Lanús/ARG, na Arena Pantanal. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, que conta com Cuiabá, Lanús/ARG, Metropolitanos/VEN e Deportivo Garcilaso/PER.