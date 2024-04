A equipe treinada por Fernando Diniz desembarcou em Lima na madrugada da terça-feira (2), para enfrentar o seu primeiro adversário na competição, o Alianza Lima, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (Horário de Brasília).

A novidade para o Fluminense na atual edição é ser o cabeça de chave do Grupo A, por ser o campeão da edição anterior sobre o Boca Juniors.

O Fluminense chega para a estreia em um momento um pouco conturbardo, apesar de ter vencido seu maior algoz na Recopa Sul-Americana, a LDU, a equipe de Diniz não desempenhou um bom futebol nos outros jogos da temporada e não convenceu, principalmente nos clássicos, que é o ponto de maior reclamação dos torcedores quanto a os resultados da equipe.

A equipe de Diniz caiu na semifinal para o Flamengo, jogando mal os dois jogos, o Fluminense foi bi-campeão carioca sobre o Flamengo, mas neste ano caiu para o Rubro-Negro nas semifinais, e tem na estreia a oportunidade de virar a chave para temporada e começar com o pé direito na busca pelo bi da Glória Eterna.

Tricolor chega desfalcado para o jogo

(Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O Tricolor está sem vencer a quatro jogos, mas uma coincidência pode alterar os ânimos dos torcedores, na edição anterior quando a equipe se sagrou campeã pela primeira vez também estreou fora contra uma equipe peruana.

Mas como nem tudo são flores, o adversário carrega uma espécie de maldição, desde 1997, todas as equipes que encararam o Alianza Lima na fase de grupos e avançaram para o mata-mata jamais foram campeãs da competição.

Fernando Diniz tem muitos problemas para escalar a equipe para a partida, ao todo são oito jogadores indisponíveis para o jogo, são eles: os zagueiros Manoel e Marlon, o ponta Keno, o volante Gabriel Pires, além dos maiores desfalques que são Ganso e Cano, também lesionados. Já o atacante John Kennedy e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa cumprem suspensão por terem sido expulsos na final da Recopa Sul-Americana.

Uma das novidades para Diniz é a volta de Douglas Costa, recuperado de lesão e disponível para a partida.

O treinador fez alguns testes para a partida com tantas ausênsias, Renato Augusto deve entrar no lugar de Ganso e Marquinhos foi testado com Lelê para um ataque mais veloz.

Douglas Costa, mais experiente também é opção para começar jogando, mas a tendência é que Marquinhos comece devido as questões físicas de Douglas.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Renato Augusto; Arias, Marquinhos (Douglas Costa) e Lelê.

Alianza Lima recebe o Flu em árdua tarefa

(Foto: Divulgação/ Alianza Lima)

A equipe peruana chegou a Libertadores após ser vice-campeão peruano na temporada passada e caiu no grupo do campeão, o que traz um teor a mais de dificuldade para o time que disputa vaga também com Cerro Porteño e Colo-Colo.

Na atual edição do Campeonato Peruano, o Alianza Lima ocupa a sexta colocação, com 15 pontos conquistados em nove jogos disputados, e assim como o Fluminense, está em um momento irregular na temporada, são cinco vitórias e quatro derrotas nos últimos nove jogos.

Outro fato é o histórico ruim da equipe na competição, são 11 anos sem vitória na Libertadores, desde a temporada 2012 quando venceu por 1 a 0 o Nacional do Uruguai os peruanos nunca mais venceram uma partida sequer pela competição.

Assim como o Tricolor, o Alianza Lima de Alejandro Restrepo tem grandes problemas para a partida, os titulares Adrián Arregui e Víctor Guzman e o reserva Axel Moyano estão lesionados e não são selecionáveis para o jogo.

Restrepo é o técnico da grande campanha do Deportivo Pereira que chegou nas quartas de final da Libertadores do ano passado, uma campanha histórica para a equipe.

Esta é a 29ª participação em Libertadores do Alianza, que quer repetir suas melhores campanhas, da década de 70, em que a equipe alcançou as semifinais da competição.

O titular e grande destaque da equipe é um velho conhecido do futebol brasileiro, Hernan Barcos, o Pirata, com passagens por Grêmio Cruzeiro e Palmeiras, que com 39 anos tem 5 gols em 8 jogos na temporada da equipe peruana.

Provável escalação: Ángelo Campos (Franco Saravia); Jiovany Ramos, Carlos Zambrano e Renzo Garces; Sebastián Rodriguez, Cabellos, Jesús Castillo, Kevin Serna e Juan Freytes; Cecilio Waterman e Hernán Barcos.

Fluminense tem ampla vantagem no confronto

As equipes se enfrentaram em seis oportunidades, todas com o Fluminense jogando fora de casa, com o total de quatro vitórias do Tricolor e dois empates, uma vantagem esmagadora, assim como o número de gols, são 17 gols marcados pelo Tricolor e 11 marcados pela equipe peruana, entretanto todos os confrontos são amistosos, ou seja, é a primeira vez que as equipes irão se enfrentar em uma partida de competição oficial.

Transmissão

A partida tem transmissão da Globo no canal aberto para todo o Brasil, Paramount+ e Globoplay no streaming. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Andrés Matonte - URU

Assistente 1: Nicolas Tarán - URU

Assistente 2: Carlos Barreiros - URU

VAR: Esteban Ostojich - URU