Na quinta-feira (4), o Talleres e o São Paulo farão sua estreia na Libertadores 2024 no estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Córdoba. O jogo entre os times do Grupo B está marcado para às 21h, no horário de Brasília, e será transmitido no Paramount+.

Como chegam as equipes:

O Talleres vem para a partida sem tomar gols há 3 jogos, sendo estes últimos 2 vitórias e 1 empate. Venceu por 3 a 0 o Agropecuario na primeira rodada da Copa Argentina, empatou com o Banfield sem gols pela e derrotou com 1 gol o Vélez Sársfield, ambos pela Primeira Divisão Argentina.

Já o São Paulo chega de mata-mata no Campeonato Paulista e é eliminado. Nas últimas 3 partidas, a equipe empatou com o Palmeiras, venceu por 3 a 2 contra o Ituano e foi eliminado nas quartas de final do Paulistão pelo Novorizontino nos pênaltis.

Últimas participações na fase de grupos:

A última campanha do Talleres na fase da Libertadores foi em 2022 e classificou para as eliminatórias com a segunda melhor campanha do grupo, com 11 pontos somados. Foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota em jogos contra o Flamengo (Brasil), Universidad Católica (Chile) e Sporting Cristal (Peru).

A participação mais recente do São Paulo foi no ano de em 2021, acumulou 11 pontos e classificou para o mata-mata em segundo lugar no grupo. Em partidas contra o Racing (Argentina), Sporting Cristal (Peru) e Rentistas (Uruguai), conquistou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Retrospecto do confronto:

Os times se enfrentaram 2 vezes pela Libertadores e os argentinos saíram melhor no duelo. Talleres e São Paulo disputaram na segunda fase preliminar e o Tricolor foi eliminado, fazendo a pior campanha de sua trajetória na competição. Confira os resultados:

Talleres de Córdoba 2 a 0 São Paulo - Copa Libertadores 2019

São Paulo 0 a 0 Talleres de Córdoba - Copa Libertadores 2019

Provável escalação:

Talleres: Guido Herrera, Alex Vigo, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodriguez, Miguel Navarro, Camilo Portilla, Ulisses Ortegoza e Marcos Portillo, Rúben Mota, Ramón Sosa e Federico Girotti.

Técnico: Walter Ribonetto.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Alisson, Pablo Maia, James Rodríguez, Lucas Moura, Ferreira, André Silva.

Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem:

Árbitro: Jorge Urrego (Venezuela).

Auxiliares: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).